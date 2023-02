WNP Awards 2023 przyznane. Oto laureaci!

Accenture, AIUT, Baltic Pipe, Budimex, Famur – obecnie Grenevia, branża energetyki wiatrowej, Respect Energy, ZPUE oraz Polpharma to laureaci tegorocznych nagród WNP Awards. Nagrody przyznawane są przez redakcje portalu WNP.PL oraz Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł”.

WNP Awards kontynuują tradycję prestiżowych wyróżnień "Tego, który zmienia polski przemysł". Nagrody przyznawane są przez redakcję portalu WNP.PL i Magazynu Gospodarczego "Nowy Przemysł".

Laureatami wyróżnień zostały w tym roku instytucje i przedsiębiorstwa, które mimo zawirowań 2022 roku poradziły sobie na rynku, wskazując jednocześnie innym kierunki rozwoju i ważne trendy w gospodarce.

W trakcie uroczystej gali WNP Awards 2023 nagrody trafiły w ręce firm i instytucji finansowych: Accenture, AIUT, Baltic Pipe, Budimeksu, Famuru – obecnie Grenevii, branży energetyki wiatrowej, Respect Energy, ZPUE oraz Polpharmy.



Nagrody WNP Awards wręczane są podczas konferencji EEC Trends, wydarzenia poprzedzającego Europejski Kongres Gospodarczy. Nagrody trafiają w ręce tych, którzy poprzez swoje działania zmieniają na lepsze polską gospodarkę.

- Nasi dzisiejsi laureaci odnieśli wymierny sukces, ale - co ważne - wpływają pozytywnie na całą polską gospodarkę w jej najważniejszych, zmieniających się branżach i dziedzinach. Mam tu na myśli zieloną transformację gospodarki, inwestycje w odnawialne źródła energii i w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, digitalizację i robotyzację, nowoczesną infrastrukturę, działalność badawczo-rozwojową czy ekspansję zagraniczną polskiego biznesu - powiedział, gratulując laureatom, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, założyciel i wydawca "Nowego Przemysłu" oraz portalu WNP.PL.

- WNP.PL przez ostatnie lata przechodzi ogromną metamorfozę. Z branżowego portalu o przemyśle i energetyce staliśmy się portalem, który plasuje się w piątce najbardziej rozpoznawalnych i najważniejszych gospodarczych serwisów w Polsce. O dużej zmianie i wzroście znaczenia WNP.PL, prywatnego polskiego portalu gospodarczego, świadczy także grono dzisiejszych nagrodzonych oraz lista gości tej gali i naszej konferencji - mówił podczas gali redaktor naczelny WNP.PL Rafał Kerger.

Accenture za skuteczne wspieranie transformacji gospodarki

Laureatem WNP Awards 2023 została firma Accenture. Nagrodę z rąk Tomasza Wolanowskiego, wiceprezesa ABB, odebrał prezes polskiego oddziału Accenture Jarosław Kroc.

- Pomagamy polskim firmom transformować się w obszarze technologii cyfrowych od 1990 roku. Zatrudniamy 9 000 osób, działamy w 7. największych miastach polski. To właśnie naszym pracownikom należy się ta nagroda – powiedział podczas odbierania nagrody Jarosław Kroc.

Accenture działa w Polsce od 1990 roku. Dzięki niej polskie firmy skuteczniej mierzą się z trudnymi, technologicznymi i biznesowymi wyzwaniami. Accenture skutecznie wspiera cyfryzację gospodarki, pomaga budować jej dojrzałość, wzmacniać odporność i podnosić konkurencyjność. Jest także cenionym na polskim rynku pracodawcą.

AIUT za technologiczną współpracę z nowoczesnym przemysłem

Kolejne wyróżnienie trafiło do firmy AIUT. Nagrodę z rąk prezesa Siemensa Polska Macieja Zielińskiego oraz Janusza Michałka, prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odebrał prezes AIUT Marek Gabryś.

- Dziękuję za to wyróżnienie w imieniu swoim i 600 inżynierów spośród 1000 pracowników naszej firmy. Rozwijamy większość obszarów inżynierii potrzebnych do cyfryzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Jesteśmy dumni, że możemy to robić tu, w Polsce i eksportować polską myśl technologiczną pod marką własną AIUT – mówił Marek Gabryś podczas gali WNP Awards.

Domeną firmy AIUT jest wdrażanie innowacji i efektywne wykorzystywanie specjalistycznej wiedzy. Od ponad trzech dekad tworzy zaawansowane projekty z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych oraz tworzenia inteligentnych ekosystemów Internetu rzeczy. Źródłem sukcesu firmy jest współpraca z przemysłem, środowiskami naukowymi i ośrodkami badawczymi.

Baltic Pipe jako kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego

Marcin Bagiński z Gaz-Systemu oraz Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej w latach 2015-2022 odebrali nagrodę dla Baltic Pipe. Wyróżnienie wręczył były minister gospodarki Janusz Steinhoff.

- To jest wyróżnienie, które puentuje 30 lat naszych wysiłków, by uniezależnić się od rosyjskiego monopolu na dostawę gazu. Ten sukces zawdzięczamy wielu osobom, które brały udział w przygotowaniu i prowadzeniu tej inwestycji - zarówno w administracji państwowej, jak w Gaz-Systemie - podkreślił Piotr Naimski.

Baltic Pipe stał się symbolem polskiej suwerenności energetycznej. Ma znaczenie nie tylko dla naszej gospodarki, stwarza realną szansę na skuteczną dywersyfikację dostaw gazu do krajów regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej.

Budimex - stabilność i siła na polskim rynku budowlanym

Kolejna nagroda trafiła do Budimeksu. Z rąk wiceprezes Erbudu Agnieszki Głowackiej wyróżnienie odebrał Cezary Łysenko, członek zarządu Budimeksu.

- Ostatnie lata pozwalają rozwijać się takim firmom jak nasza. Budimex podchodzi do realizacji swoich zadań z myślą, że budujemy naszą przyszłość. Firma to ponad 7 tysięcy pracowników i tysiące firm, które z nami współpracują. Ta nagroda docenia nasz codzienny wysiłek, często 7 dni w tygodni, dlatego jest to nagroda dla każdego z naszych pracowników - mówił Cezary Łysenko.

Mimo trudnych warunków ekonomicznych Budimex konsekwentnie się rozwija. Dywersyfikuje działalność, angażując się w kolejne sektory rynku i znacząco podnosząc wskaźniki finansowe. Dominująca część przychodów tej międzynarodowej grupy powstaje w Polsce.

Famur za głęboką transformację i nowe kompetencje

Kolejne wyróżnienie trafiło w ręce firmy Famur, obecnie Grenevii. Z rąk prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa oraz byłego ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki nagrodę odebrał prezes firmy Mirosław Bendzera.

- Chciałbym podziękować przede wszystkim pracownikom Grupy Famur, teraz Grenevia - mówił odbierając nagrodę WNP Awards Mirosław Bendzera. - Wiele osób, gdyby kilka lat temu usłyszało, że grupa immanentnie związana z górnictwem może tak szybko zmienić swój profil, powiedziałoby, że to się nie może udać. A jednak się udaje. Zieloną transformację, trend, który przyspiesza swoją dynamikę, można wykorzystać w pozytywny sposób i my jesteśmy tego przykładem. Prezentując Grenevię, pokazujemy zupełnie nowy model biznesowy i obiecujemy, że to dopiero początek - podsumował.

Famur tworząc nową formułę biznesową zmienił nazwę na Grenevia. Nowa nazwa to także nowa strategia zrównoważonego rozwoju i zwrotu ku zielonej energii. 70 proc. przychodów Grenevii już w przyszłym roku ma pochodzić spoza górnictwa węgla energetycznego. Grupę wyróżniono za dobrze zaplanowaną i odpowiedzialnie przeprowadzoną transformację oraz dywersyfikację działalności.

Branża energetyki wiatrowej przebranżawia polską energetykę

Kolejna nagroda trafiła w ręce firm i inwestorów z branży energetyki wiatrowej. W imieniu całej branży nagrodę odebrali Katarzyna Suchcicka, Olga Sypuła oraz Janusz Gajowiecki.

- To dla nas ogromna satysfakcja, docenienie naszej branży i naszego wkładu pracy w jej rozwój. Patrzymy wstecz, na to, co osiągnęliśmy, ale patrzymy z wielkim znakiem zapytania w przyszłość. To, co robimy, robimy dla kolejnych pokoleń, dla naszych dzieci, by mogły żyć w zdrowym świecie - mówiła Katarzyna Suchcicka.

Olga Sypuła zwróciła uwagę, że agresja Rosji na Ukrainę zmieniła postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego.

- Nie wyobrażam sobie budowania go bez czystej energii, przede wszystkim bez energetyki wiatrowej. To dla nas trudny czas. Tym bardziej pragnę podkreślić, że stabilny rozwój naszej branży spowoduje istotny wzrost PKB, wpływy do lokalnych budżetów, miejsca pracy, rozwój przedsiębiorstw - powiedziała Olga Sypuła.

Janusz Gajowiecki, dziękując za nagrodę, zwrócił się do polskich parlamentarzystów.

- Tę nagrodę decyduje przedstawicielom parlamentu, posłom, senatorom, który będą głosować nad ustawą 10H, która jest kolejną blokadą dla energetyki lądowej - powiedział Janusz Gajowiecki.

WNP Awards 2023, które trafiło do inwestorów i firm montażowych, to docenienie pokazania jak wielki potencjał transformacji tkwi w polskim sektorze energetycznym. To za sprawą firm działających w branży energetyka wiatrowa stała się istotną częścią polskiej odpowiedzi na globalny kryzys klimatyczny i gospodarczy.

Respect Energy – za odważne wykorzystanie energii odnawialnej

Kolejne wyróżnienie również trafiło w ręce firmy działającej w tematyce odnawialnych źródeł energii. Nagrodę przyznano firmie Respect Energy. Z rąk wiceprezesa ING Banku Śląskiego Michała Huberta Mrożka odebrał ją prezes Respect Energy Sebastian Jabłoński.

- Społeczeństwo jest zgodne - potrzebujemy odnawialnych źródeł energii, by być konkurencyjną gospodarką i uniezależnić się od źródeł energii z Rosji. By tak się działo potrzebujemy stabilności i wsparcia ponad podziałami, podobnego jak było w przypadku powstania Baltic Pipe – mówił Sebastian Jabłoński.

Respect Energy jako pierwsza firma w Polsce zaoferowała swoim klientom wyłącznie zieloną energię. W ubiegłym roku, wspólnie z firmą Goldbeck Solar, Respect Energy uruchomiła największą farmę fotowoltaiczną w Europie Środkowo-Wschodniej. Współpracuje z 600 wytwórcami energii. Ma ponad 15 tys. klientów.

ZPUE - technologie dla e-mobilności i energetyki

Za tworzenie technologii dla e-mobilności i energetyki nagroda WNP Awards trafiła w ręce firmy ZPUE. Z rąk Piotra Markowskiego, prezesa firmy Corab, odebrał ją prezes ZPUE Michał Wypychewicz

- W tym roku obchodzimy jubileusz 35-lecia. Jesteśmy firmą rodzinną, która w tym czasie wyrosła na europejskiego lidera stacji transformatorowych. Od 2002 r. jesteśmy obecni w zielonej energetyce, w 2014 r. zaczęliśmy opracowywać technologie magazynowania energii, w 2022 r. uruchomiliśmy centrum elektromobiliności, w którym produkujemy stacje ładowania samochodów elektrycznych. Od początku wierzyliśmy w zieloną energetykę, wierzyliśmy, że nie ma przyszłości polskiej energetyki bez odnawialnej energii – mówi prezes zarządu ZPUE, dziękując za przyznaną nagrodę WNP Awards.

ZPUE to polska rodzinna firma z niemal 35-letnią historią. W pięciu fabrykach produkuje stacje transformatorowe i rozdzielnice oraz inteligentne, przyjazne dla środowiska magazyny energii i stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Polpharma - polski potentat i partner świata nauki

Ostatnia nagroda trafiła w ręce Polpharmy. Prezesowi Sebastianowi Szymankowi wręczył ją Paweł Borys.

- W farmacji jest tak, że jak chcesz się rozwijać, musisz stawiać na nowe technologie, na digitalizację, na ekspansję. Uważamy, że rolą lidera jest przecieranie szlaków. Wierzymy, że robimy to dla wielu firm farmaceutycznych w Polsce - mówił Sebastian Szymanek.

Polpharma jest największym polskim producentem leków, jednym z liderów tej branży w Europie Centralnej i jednym z największych wytwórców produktów generycznych na świecie. Polpharma rozwija współpracę ze środowiskami akademickimi, przyczyniając się do komercjalizacji osiągnięć naukowych i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.