Wobec wojny w Ukrainie agenda World Urban Forum 2022 zmieniona

Agenda World Urban Forum, które zaplanowano od 26 do 30 czerwca br. w Katowicach, została zmieniona wobec wojny w Ukrainie – poinformowała PAP wiceszefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Znajdą się w niej m.in. kwestie odbudowy miast po wojnie czy integracji uchodźców.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Miejscem organizacji 11. edycji WUF pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości" będzie 26-30 czerwca 2022 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Organizatorem jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Po stronie polskiej wydarzenie przygotowują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Miasto Katowice. Wiceminister funduszy, która jest pełnomocniczką rządu ds. przygotowania WUF11, na 60 dni przed rozpoczęciem wydarzenia uczestniczyła w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

"Chcemy rozmawiać, jak kreować miasta, ale też aglomeracje, bo to, co otacza miasta, jest też bardzo ważne - tam żyjemy. Chcemy dyskutować o tych wyzwaniach, które przed nami. To dzisiaj pandemia, ale również kryzys uchodźczy związany z agresją Rosji na Ukrainę ma bardzo duży wpływ na program naszego forum" - powiedziała PAP Jarosińska-Jedynak.

"Będą tematy, które są bardzo aktualne: związane z uchodźcami, z długofalową polityką, w jaki sposób angażować ich do pracy, przekwalifikowywać, ale również jak poradzić sobie z potrzebami infrastrukturalnymi, chociażby szkołami, przedszkolami dla dzieci, które u nas przebywają. Będzie tematyka odbudowy miast po wojnie, ale też innych kryzysach, jak trzęsienia wody, powodzie" - wymieniła.

Uściśliła, że do agendy Forum dołożono panele i sesje dotyczące tych problemów, częściowo zastępując pierwotnie planowane. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizuje sesję specjalną, która wcześniej miała dotyczyć transformacji miast, transportu niskoemisyjnego, a będzie poświęcona kwestiom Ukrainy, odbudowy miast czy potrzebnego do tego zaangażowania społeczno-gospodarczego.

Będą z tym wiązały się kwestie samorządności czy zarządzania miastem. "Dobry włodarz, czyli ten, który słucha społeczności i odpowiada na jej potrzeby, to jak widzimy chociażby z wydarzeń w Ukrainie, to skarb. Więc takie skarby chcemy kształtować" - podkreśliła.

Kolejnymi tematami będą kwestie odporności miast na różne kryzysy, nie tylko związane epidemią i wojną, ale też zagrożeniami cybernetycznymi, innymi formami agresji czy zmianami klimatycznymi, starzejącym się społeczeństwem oraz finansowaniem inwestycji. "Stawiamy też na kwestie związane z dostępnością i udostępnianiem przestrzeni miejskiej osobom z niepełnosprawnościami" - dodała.

Jarosińska-Jedynak zasygnalizowała, że organizatorzy WUF11 spodziewają się licznej delegacji z Ukrainy, choć na razie trudno powiedzieć, jak rozwinie się wojna. "Chcemy, aby bardzo aktywnie uczestniczyli oni w wydarzeniach Forum. Również UN-Habitat bardzo duży nacisk kładzie na kwestie związane z Ukrainą i jej odbudową, więc chcielibyśmy, aby reprezentacja Ukrainy była możliwie jak najszersza" - zadeklarowała.

Wiceminister przypomniała, że rząd stara się inspirować i wspierać Ukraińców, pokazując doświadczenia - m.in. od lat we współpracy ze stroną ukraińską prowadzone są projekty rozwojowe w ramach Polskiej pomocy rozwojowej.

"Tam przedstawiamy kwestie kształtowania ustroju administracyjnego, społecznego, ale również pomagamy w akcesji do Unii Europejskiej, przygotowaniu tych strategicznych dokumentów, które będą niezbędne, aby skutecznie aplikować o przystąpienie" - wyjaśniła Jarosińska-Jedynak.

Jak dodała, strona polska będzie chciała się też podzielić z Ukraińcami dokumentem, który ma stać się dziedzictwem WUF11 - Planem działań dla miast, w którym znajdą się kwestie związane z odbudową po wojnie.

Celem WUF jest doskonalenie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez otwartą debatę. Forum jest okazją do wymiany dobrych praktyk oraz dzielenia się doświadczeniami. W efekcie powstają rekomendacje dla polityk miejskich i rozwoju regionalnego dla rządów, regionów i miast. Tegoroczne Forum odbędzie się w formule hybrydowej.

