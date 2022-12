Woda, wodór i węgiel stanowią trzy kluczowe zasoby przyszłości

Bank Gospodarstwa Krajowego, inicjator idei 3W, przedstawił raport na temat sektora, obejmującego trzy zasoby życia – wodę, wodór i węgiel. Wartość sektora w samej Polsce wynosi niemal 5 mld dolarów.

Zdaniem Banku Gospodarstwa Krajowego idea 3W to wizja przyszłości.

Koncepcja 3W opiera się na trzech zasobach

Zasobami przyszłości są tu woda, wodór i węgiel.

Jak podkreśla Bank Gospodarstwa Krajowego, opracowanie pokazuje, że sektor 3W stanowi szybko rosnącą gałąź gospodarki, której wartość w Polsce wynosi obecnie 4,86 mld dolarów, a w Europie już 66,49 mld dolarów.

Sektor 3W intensywnie się rozwija. BGK mówi, czemu jest tak ważny

Raport powstał, aby zebrać dane dotyczące sektora 3W i potwierdzić realny potencjał nowej gałęzi gospodarki, który BGK dostrzegł już wcześniej. Główne wnioski z raportu przedstawiła podczas briefingu Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego oraz inicjatorka idei 3W.

- Gdy w 2021 roku powoływaliśmy inicjatywę 3W, wiedzieliśmy, że koncentracja na trzech zasobach jest ważna. Nie mogliśmy mieć jednak pewności, że po pierwsze – w tak krótkim czasie zbudujemy ekosystem 3W, który połączy różne środowiska: naukowe, biznesowe i administracji publicznej, a po drugie – że potencjał sektora 3W jest tak duży – większy nawet niż przewidywaliśmy - komentuje Beata Daszyńska-Muzyczka.

Idea 3W to wizja przyszłości. Opiera się na kilku założeniach, takich jak lepszy dostęp do wody pitnej i żywności, transformacja energetyczna w kierunku zeroemisyjności czy bezpieczeństwo fizyczne i ekonomiczne.

Koncepcja 3W opiera się na trzech zasobach, które będą kluczowe dla naszej przyszłości: wodzie, wodorze i węglu. W tej wizji społeczeństwo zyskuje dzięki temu, że zasoby wodne są zarządzane w sposób odpowiedzialny, technologie wodorowe są czyste, a materiały węglowe – innowacyjne.

Kluczowy dla BGK jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy

Zainteresowanie BGK wodą, wodorem i węglem wynika bezpośrednio ze strategii banku – jego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Według BGK, 3W stanowi odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi w XXI wieku całe społeczeństwo, m.in. transformacji energetycznej czy bezpieczeństwa dostępu do wody pitnej. Bank dokładnie zidentyfikował szanse, jakie niesie idea 3W i związany z nią rynek.

Analiza, którą BGK zlecił firmie EY pokazuje, że wartość sektora 3W wynosi obecnie 4,86 mld dolarów w Polsce, 66,49 mld dolarów w Europie i 236,6 mld dolarów na świecie. W naszym kraju do 2030 r. największy wzrost czeka sektor technologii węglowych – o prawie 9 proc., a wartość całego rynku 3W wzrośnie do 5,6 mld dolarów.

Opracowanie odnosi się również do synergii zastosowań tych trzech zasobów przyszłości. Bank podkreśla, że ich współzależność, której sztandarowym przykładem jest elektroliza, to klucz do zrozumienia idei 3W. Według raportu największy wpływ synergii można zauważyć m.in. w przemyśle, ochronie zdrowia, mieszkalnictwie, a także infrastrukturze, transporcie i logistyce. 3W będzie miało także wpływ na spójność społeczną i terytorialną.

Jak podkreśliła Beata Daszyńska-Muzyczka, dane zawarte w opracowaniu będą podstawą do podejmowania decyzji biznesowych – nie tylko dla inwestorów, ale również przedsiębiorców, naukowców i samorządowców. Analiza wskazuje tym samym, w jakich kierunkach powinna rozwijać się polska gospodarka, by stawała się coraz bardziej konkurencyjna w Europie i na świecie. To kwestia, na której szczególnie zależy inicjatorom idei 3W.

