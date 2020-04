Wody Polskie planują remont lodołamaczy zabezpieczających środkowy odcinek Wisły

Remont lodołamaczy "Bawół", "Gepard" i "Lew", przeznaczonych do akcji lodołamania w środkowym biegu Wisły, planuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Chodzi m.in. o nowe zabezpieczenie antykorozyjne.

Lodołamacze te zabezpieczają w okresie jesienno-zimowym Zbiornik Wodny Włocławek, rozpoczynający się w środkowym odcinku Wisły w rejonie Płocka (Mazowieckie) i rozciągający się do stopnia wodnego we Włocławku (Kujawsko-pomorskie).

Według opublikowanej przez Wody Polskie dokumentacji przetargowej, oferty w postępowaniu dotyczącym zabezpieczenia antykorozyjnego i robót dodatkowych na trzech lodołamaczach "Bawół", "Gepard" i "Lew" można składać do 26 maja. "Remont lodołamaczy będzie przeprowadzony w tym roku" - wyjaśniła Urszula Tomoń, rzeczniczka Wód Polskich - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zakres prac, które mają być przeprowadzone w porcie przy zaporze we Włocławku, obejmuje przede wszystkim zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnętrznych lodołamaczy oraz ścian magazynów, a także np. wymianę drzwi drewnianych na stalowe, uszczelnienie okien oraz odrestaurowanie lamp, latarni, szperaczy i dzwonków.

Zbiornik Wodny Włocławek to największy sztuczny akwen w Polsce - ma długość 58 km i szerokość od 1,2 do 2 km. Powstał w środkowym biegu Wisły pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową tamy i elektrowni we Włocławku.

Lodołamacze, które służą do zabezpieczenia tego odcinka Wisły, stacjonują we włocławskim porcie. To sześć jednostek: "Bawół", "Gepard" i "Lew" oraz "Jaguar", "Niedźwiedź" i "Mors". W okresie jesienno-zimowym lodołamacze udrażniają w razie potrzeby spływ kry korytem rzeki w kierunku zapory, zapobiegając m.in. tworzeniu się zatorów, które piętrząc wodę, stanowią zagrożenie powodziowe.

W 2019 r. Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informowały, że zakończono budowę dwóch nowych lodołamaczy: "Orkan" i "Sokół", przeznaczonych do zabezpieczenia środkowego biegu Wisły. Koszt inwestycji wyniósł ponad 37 mln zł, z czego wsparcie unijne to ponad 31,5 mln zł. Obie jednostki są wyposażone m.in. w sondę wielowiązkową do monitorowania dna Zbiornika Wodnego Włocławek.

Zgodnie z umową, lodołamacze te miały być dostarczone do Włocławka do połowy listopada 2019 r., ale z uwagi na niski poziom wód w rzekach termin ten został odroczony.