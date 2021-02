Wody Polskie – RZGW Gliwice planują do 2027 r. blisko 60 inwestycji przeciwpowodziowych

Blisko 60 inwestycji przeciwpowodziowych za ok. 1 mld zł planują w planie zarządzania ryzykiem powodziowym do 2027 r. Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Chodzi np. o rozpoczęcie prac nad zbiornikiem Kotlarnia i budowę odcinków wałów Odry.

Projekty planowane do realizacji na terenie gliwickiego RZGW wymieniono podczas wtorkowego briefingu online nt. spotkań konsultacyjnych planowanych tam działań przeciwpowodziowych. Na wtorek spotkanie dla regionu wodnego Górnej Odry zaplanowano w Gliwicach, a na środę w Pszczynie - spotkanie dot. regionu Małej Wisły. W skali kraju spotkania konsultacyjne mają potrwać do końca maja br.

Przedstawiciele Wód Polskich i Ministerstwa Infrastruktury wyjaśnili, że rozpoczęte w połowie ub. roku prace nad aktualizacją 6-letnich planów zarządzania ryzykiem powodziowym wynikają z wymogów tzw. Dyrektywy Powodziowej UE, włączonej do polskiego prawa w 2012 r. Wówczas rozpoczęto prace nad I cyklem planistycznym wdrażania dyrektywy, w efekcie czego powstały pierwsze 6-letnie plany, obowiązujące do końca 2021 r.

Obecnie w ramach II cyklu planistycznego trwa realizacja projektu "Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym". Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) są ostatnim elementem z opracowywanych dokumentów planistycznych (po wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, a także mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego).

W czerwcu ub. roku zakończono odbieranie ankiet skierowanych do ponad 4 tys. podmiotów, aby zebrać informacje o zrealizowanych, realizowanych oraz planowanych działaniach, mających wpływ na minimalizowanie ryzyka powodziowego i redukcję strat powodziowych. Projekty te obecnie są poddawane konsultacjom społecznym, aby na koniec 2021 r. przyjąć zaktualizowane PZRP.

Jak mówił we wtorek zastępca dyrektora gliwickiego RZGW ds. ochrony przed powodzią i suszą Marcin Jarzyński, w obszarze działalności tego zarządu koncentrują się różne wyzwania współczesnej gospodarki wodnej: innego podejścia do bezpieczeństwa powodziowego wymaga teren aglomeracji górnośląskiej, innego rolnicze obszary Opolszczyzny, a jeszcze innego - tereny Beskidów.

Jarzyński przypomniał, że w 2020 r. wezbrania na terenie gliwickiego RZGW wystąpiły czterokrotnie, a ostatnie wezbrania w takiej skali, jak w październiku ub. roku, miały miejsce w 1936 r. Jesienią ub. roku po raz pierwszy uruchomiono nowy zbiornik Racibórz Dolny, który dzięki wypełnieniu do ok. 30 proc. pojemności uchronił przed zalaniami leżące poniżej miasta i miejscowości.

Dyrektor Jarzyński wymienił też inne inwestycje zrealizowane w kończącym się 6-letnim planie i przewidziane do realizacji w kolejnym. W regionie Górnej Odry będzie to 27 zadań, w tym 9 kontynuowanych i 18 nowych. Do najważniejszych należą: realizacja zbiornika Racławice Śląskie na rzece Osobłodze, przebudowa polderu Żelazna w Opolu czy rozpoczęcie budowy zbiornika Kotlarnia na rzece Bierawce. W regionie Górnej Odry planowane są też budowy i modernizacje wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Odry: od Dziergowic do Kędzierzyna-Koźla czy od miejscowości Lasaki do miejscowości Poborszów oraz w samym Kędzierzynie-Koźlu, przy miejskiej oczyszczalni ścieków.

W aktualizacji PZRP dla Małej Wisły uwzględniono 30 zadań, z czego 22 kontynuowanych i 8 nowych. Najważniejsze to przebudowa i odbudowa fragmentów wałów rzeki Gostynki, w tym w Tychach, przebudowa i nadbudowa wałów w Iłownicy, w gminie Czechowice-Dziedzice, odbudowa i przebudowa wałów rzeki Mleczna w Bieruniu Starym, a także obwałowania w Bieruniu-Czarnuchowicach. Łącznie planowane prace w ramach aktualizacji

Łącznie planowane prace w ramach aktualizacji PZRP dla Górnej Wisły i Małej Odry to koszt ok. 1 mld zł. Konsultacje przewidywanych projektów prowadzone są do 22 czerwca br. Uwagi do projektów aktualizacji poszczególnych PZRP można przekazywać m.in. poprzez formularz na stronie www.stoppowodzi.pl/konsultacje lub pod adresem konsultacje@stoppowodzi.pl.

Jarzyński, pytany przez PAP o postulowany od lat przez lokalne społeczności pogranicza woj. śląskiego i opolskiego zbiornik Kotlarnia wskazał, że inwestycja znajduje się na liście aktualizacji PZRP. Zbiornik na rzece Bierawka pełniłby funkcje związane z gospodarką wodną, przeciwpowodziową, przeciwpożarową i rekreacją. W przeszłości opracowano już dla niego część dokumentacji, jednak w ostatniej dekadzie zdążyła się już ona zdezaktualizować.

"Chcemy podjąć działania mające na celu opracowanie najpierw studium wykonalności, potem dokumentacji projektowej i rozpocząć działania związane z budową takiego zbiornika wielofunkcyjnego" - powiedział we wtorek wiceszef gliwickiego RZGW.

Zgodnie z wcześniejszym projektem zbiornik zlokalizowany wzdłuż prawostronnego dopływu Odry - rzeki Bierawki, na terenie wyrobiska powstałego po eksploatacji piasku przez kopalnię Kotlarnia, ma mieć pojemność 40 mln m sześc. wody (w tym 24 mln m sześc. rezerwy powodziowej). Inwestycja o powierzchni lustra wody 853 ha składałaby się z dwóch przylegających do siebie zbiorników (655 ha i 198 ha).

O budowę zbiornika upominają się m.in. okoliczni samorządowcy, według których zbiornik Kotlarnia o charakterze regionalnym m.in. chroniłby okoliczne lasy i miejscowości przed powodzią i suszą. Przy stosunkowo niewielkim koszcie pozwoliłby zrekultywować kończącą swą działalność po blisko 50 latach kopalnię. W okresie suszy zasiliłby też wody pobliskiej Odry, przyczyniając się do poprawy żeglowności na planowanej Odrzańskiej Drodze Wodnej.