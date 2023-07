Wody Polskie: susza hydrologiczna przyczyną obniżania poziomu wody w jeziorach na Mazurach

Susza hydrologiczna i meteorologiczna jest przyczyną obniżania poziomu wody w jeziorach na Mazurach. Woda w akwenach nie jest uzupełniana przez opady deszczu. Do obniżania się stanu wód przyczyniają się też bezśnieżne zimy - poinformowały PAP Wody Polskie.

Przykładem tego, że wody w jeziorach ubywa w ostatnich latach, jest jezioro Świętajno koło Szczytna. Pomosty, które kiedyś stały w wodzie, teraz są na lądzie. W niektórych miejscach woda cofnęła się o 20-30 metrów. Turyści nie rezygnują jednak z wypoczynku - jest ich obecnie sporo, kąpią się i plażują. Woda w jeziorze jest ciepła, a pogoda zachęca do rekreacji.

Jak powiedział PAP starosta szczycieński Jarosław Matłach, "jezioro Świętajno +ucieka+ od lat, to nie kwestia ostatniego czasu". "Jestem mieszkańcem powiatu szczycieńskiego od urodzenia. Znam to jezioro, jeździłem tam z rodzicami, z ciocią i wujkiem. Żadne inne jezioro tak nie wysycha. A jest to najczystsze jezioro na Mazurach" - powiedział PAP Jarosław Matłach. Jak dodał, samorządowcy nie rozwiążą tego problemu. Wskazał, że tym powinni zająć się specjaliści: naukowcy i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które odpowiada za wody śródlądowe.

Wody Polskie tłumaczy wysychanie jeziora suszą meteorologiczną.

"Obniżanie poziomu lustra wody akwenów spowodowane jest przede wszystkim suszą hydrologiczną i meteorologiczną, spowodowaną bezśnieżnymi zimami oraz brakiem większych opadów w ostatnich latach w okresach wiosenno-letnio-jesiennych. Tendencja spadkowa poziomu lustra wody jest zauważalna na wszystkich jeziorach powiatu szczycieńskiego, ale również w systemie Wielkich Jezior Mazurskich" - wyjaśniła PAP rzecznizcka Wód Polskich w Białymstoku Joanna Szerenos-Pawilcz.

Wskazała, że jezioro Świętajno w miejscowości Narty nie posiada ani dopływów umożliwiających zasilanie tego akwenu, ani odpływu. Zasilane jest głównie wodami gruntowymi, opadowymi oraz roztopowymi. Według komunikatów Państwowej Służby Hydrogeologicznej w ostatnim czasie notuje się obniżenie średniego poziomu wód podziemnych, co powoduje znaczne osłabienie zasilania jezior wodami podziemnymi.

"Należy wziąć też pod uwagę, iż przy panujących wysokich temperaturach jest przewaga parowania nad zasilaniem. Charakterystyką jeziora Świętajno przy brzegach jest łagodne (wypłaszczone) dno, co już przy spadku wody o 10 cm powoduje cofnięcie lustra wody nawet o kilka metrów w głąb jeziora" - podkreśliła rzeczniczka Wód Polskich z Białegostoku.

Poinformowała, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie przeprowadzały badań wykazujących przyczyny ubytku wody w jeziorze Świętajno. Stan poziomu lustra wody na jeziorze Świętajno jest stale monitorowany przez Nadzór Wodny w Szczytnie - zaznaczyła.

