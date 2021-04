Wody Polskie: w 2020 r. wzrosła retencja wody w Polsce

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podało w środę, że w ramach zadań z zakresu retencji korytowej w 2020 r., zatrzymano dodatkowo 57 mln m sześc. wody. Dzięki retencji korytowej po raz pierwszy od 30 lat wzrosła ogólna retencja - twierdzą Wody Polskie.

Jak podały też Wody Polskie, prowadzone obecnie piętrzenia na 2162 urządzeniach pozwalają na zmagazynowanie dodatkowych 313 mln m sześc. wody.

Wody Polskie poinformowały, że w ramach założeń do Programu Kształtowania Zasobów Wodnych zrealizowały blisko 200 różnego typu zadań na kwotę niemal 32 mln zł. W 2021 roku rozpoczęto 58 zadań z zakresu prac utrzymaniowych na kwotę 8 mln zł, osiem z nich już zrealizowano.

Na zadania inwestycyjne z zakresu retencji korytowej na rok 2021 i 2022 łącznie przeznaczonych jest blisko 90 mln zł - podkreśliły Wody Polskie.

Według nich, dzięki czasowemu podpiętrzaniu wody w rzekach i kanałach ilość zgromadzonej wody może się zwiększyć aż dziesięciokrotnie. Retencja korytowa przyczynia się bowiem do zwiększenia zasobów wód zgromadzonych w glebie w obszarach położonych w danej zlewni rzecznej, jak również wpływa korzystnie na poziom wód gruntowych oraz zasila wody podziemne - podały Wody.

Jak zapewniło Gospodarstwo, kontynuacja programu retencji korytowej w najbliższym czasie doprowadzi do wzrostu retencji w Polsce, z poziomu obecnych ok. 6,5 proc. do nawet 7 proc. Według Wód Polskich, dla prawidłowej gospodarki wodnej należałoby gromadzić około 20 proc. średniorocznego odpływu z rzek. Jak twierdzi Gospodarstwo, na tym poziomie kształtuje się średnia europejska dotycząca retencjonowania wody. Niezbędne są zatem dalsze kompleksowe działania, których celem jest zwiększenie zasobów wodnych kraju - podkreśliły Wody.

