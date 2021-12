Wodzisław Śląski: Plenerowe instalacje ze skrzatami sposobem na promocję miasta

Pierwsze cztery miniaturowe instalacje, obrazujące scenki z życia skrzatów, pojawiły się przed Bożym Narodzeniem na starym mieście w Wodzisławiu Śląskim. Instalacje wykonane przez lokalnego producenta drewnianych zabawek mają być sposobem miasta na nietypową promocję.

Jak wynika z informacji lokalnych samorządowców, manufaktura zgłosiła się do magistratu, chcąc pokazać swoje stolarskie dzieła podczas odbywającego się z końcem września br. na tamtejszym rynku "DzieJesień Festiwalu".

"Byliśmy ciekawi odbioru prac zespołu Rafała Wolnego wśród wodzisławian. Pozytywne przyjęcie, tłumy mieszkańców wokół stoiska i świetny kontakt z właścicielami - to nasunęło nam pomysł, który teraz realizujemy na starym mieście i pozwoliło na nawiązanie kolejnej ciekawej współpracy samorządu i biznesu" - wyjaśniła Anna Szweda-Piguła z Centrum Rozwoju Miasta.

Pierwsze prace osłonięto 23 grudnia br. W okienku piwnicznym przy ul. Kubsza 15 można podejrzeć skrzaty w ich salonie, a przy Rynku 13 - w sypialni. Pod latarnią u zbiegu ulic Głowackiego i Kubsza skrzaty pracują w pizzerii, a przy ul. Księżnej Konstancji - w kopalni.

"Nasze prace przygotowujemy miesiącami. Zwracamy uwagę na najdrobniejsze detale, jak kształty centymetrowej książki w drewnianej sypialni, szybu w mikrokopalni czy pizzy w nowootwartej w mieście pizzerii" - zadeklarował Rafał Wolny z Małego Drewnianego Domku.

"Dla takiego efektu zdecydowanie warto się napracować. Stolarstwo to nasza pasja. To praca, dzięki której wykonując wszystko, co uwielbiamy, możemy spełniać marzenia" - podkreślił Wolny.

Prezydent Wodzisławia Mieczysław Kieca wskazał, że miasto postanowiło wykorzystać w projekcie historyczną architekturę. "Zabytkowe schody, piwniczne okna, kamienne podstawy latarni, szczeliny - zabudowa ścisłego centrum Wodzisławia Śląskiego zaczęła być domem nowych wodzisławskich bohaterów" - powiedział Kieca.

"Takiego projektu w Wodzisławiu Śląskim jeszcze nie było. Już teraz planujemy jego kontynuację w kolejnych latach" - zapowiedział prezydent, wskazując, że relacji z życia skrzatów można szukać na miejskich kanałach w mediach społecznościowych.

