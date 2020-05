Woj. śląskie odnotowuje spadki wpływów z podatków

Do budżetu woj. śląskiego wobec następstw epidemii koronawirusa wpływają mniejsze środki z tytułu udziału w podatkach – poinformowano na poniedziałkowej sesji Sejmiku Woj. Śląskiego. Wpływy z podatku PIT były po czterech miesiącach o 9 mln zł mniejsze, niż przed rokiem.

Skrótową informację na ten temat skarbnik woj. śląskiego Elżbieta Stolorz-Krzisz przedstawiła w dyskusji poprzedzającej głosowanie nad zmianą wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik podała, że z tytułu udziału w podatku CIT do regionu wpłynęło - w stosunku do 18 maja 2019 r. - o 190,4 mln zł mniej. Stolorz-Krzisz zastrzegła, ze względu na sytuację przedsiębiorców przesunięto terminy ich rozliczeń, co oznacza, że - "rzetelny obraz będzie po maju", po uwzględnieniu przesuniętego okresu rozliczeń.

"Jeśli chodzi o PIT, to wykonanie za cztery miesiące, bo za maj wpływ będzie do 10 czerwca, jest gdzieś o 9 mln mniej" - przekazała skarbnik. Przypomniała, że udział regionu w PIT rozlicza ministerstwo finansów (rozliczając udział każdej jednostki samorządu w faktycznych wpływach tego podatku), a udział w CIT - właściwe urzędy skarbowe.

"Subwencje wpływają na bieżąco, zgodnie z ustawą. (…) Dotacje również wpływają we właściwy sposób. (…) Na dzisiaj nie jest przewidziana rekompensata dla żadnej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu utraty wpływów z podatku PIT i CIT" - zastrzegła skarbnik woj. śląskiego.

Dodała, że marszałek woj. śląskiego 7 maja br. wysłał pismo do szefa administracji skarbowej w Katowicach z prośbą o informację o wpływach z CIT za pierwszy kwartał, na które odpowiedź wpłynęła dopiero w czasie poniedziałkowej sesji sejmiku. Wskazała przy tym, że do końca maja powinny powstawać prognozy dot. CIT, w oparciu o które będzie można zaczynać projektowanie przyszłorocznego budżetu.

Stolorz-Krzisz poinformowała ponadto, ze marszałek woj. śląskiego wystąpił analogicznie do ministra finansów ws. podatku PIT - odpowiedź na to pismo jeszcze nie wpłynęła.

W zmienionej w poniedziałek prognozie finansowej jednym z głównych nowych wydatków będzie wykonania w latach 2020-21 naprawy tzw. poziomu 4. należących do województwa czterech pociągów typu Flirt (EN75) wraz z modernizacją ich systemów elektronicznych. Szacowany koszt to po 12 mln zł w każdym roku. W związku z tym w prognozie zaplanowano m.in. zwiększenie dochodów bieżących.

W tegorocznym pierwotnym budżecie woj. śląskiego na organizację pasażerskich przewozów kolejowych przez Koleje Śląskie i Przewozy Regionalne zaplanowano ok. 195 mln zł. Dzieląc w kwietniu br. ubiegłoroczną nadwyżkę budżetową, Sejmik Woj. Śląskiego skierował do Kolei Śląskich dodatkowe 7,5 mln zł (5,5 mln zł dotacji do przewozów oraz 2 mln zł na utrzymanie taboru).