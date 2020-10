Woj. śląskie rozpoczęło spotkania konsultacyjne planu sprawiedliwej transformacji

Cykl spotkań mających wypracować założenia Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla woj. śląskiego rozpoczął w czwartek zarząd regionu. Siedem spotkań w poszczególnych podregionach województwa, mających związek z górnictwem, ma odbyć się do 19 listopada.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jeden z mechanizmów Europejskiego Zielonego Ładu, czyli planu działań UE na rzecz zrównoważonej gospodarki. Fundusz ma wspierać transformację regionów, których gospodarki opierają się na wydobyciu węgla.

Z wcześniejszych wyliczeń resortu funduszy i polityki regionalnej wynika, że Polska będzie największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Resort chce kierować te pieniądze przede wszystkim do województw śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, łódzkiego i małopolskiego.

Podstawą dla zastosowania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mają być plany sprawiedliwej transformacji. Według zapowiedzi MFiPR powstanie krajowy plan transformacji; obecnie w regionach odbywa się też dyskusja nad kształtem dokumentów programujących w ramach regionalnych planów.

Jak przekazał w czwartek na swoim facebookowym profilu urząd marszałkowski woj. śląskiego, tego dnia odbyły się pierwsze rozmowy online o sprawiedliwej transformacji regionu z przedstawicielami środowisk lokalnych podregionu gliwickiego. "Spotkanie rozpoczął marszałek Jakub Chełstowski. W spotkaniu uczestniczył również wicemarszałek Wojciech Kałuża" - poinformowano.

Zgodnie z harmonogramem na stronie transformacja.slaskie.pl, do 19 listopada ma odbyć się łącznie siedem podobnych seminariów - dla zgłoszonych i zarejestrowanych uczestników z poszczególnych podregionów, mających związek z górnictwem węgla kamiennego.

Kolejne seminaria przewidziano dla podregionów: bytomskiego (27 października br.), katowickiego (5 listopada), sosnowieckiego (10 listopada), rybnickiego (12 listopada), bielskiego (17 listopada) oraz tyskiego (19 listopada).

Na wsparcie zewnętrznych ekspertów przy przygotowaniu Regionalnych Planów Sprawiedliwej Transformacji woj. śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie dostały łącznie 2 mln zł z Programu Wspierania Reform Strukturalnych. Według wcześniejszych zapowiedzi MFiPR zapewniło środki na przygotowanie takich planów również dla woj. lubelskiego, łódzkiego i małopolskiego.

Regionalne plany transformacji powstają, choć na razie nie ma porozumienia co do ostatecznego kształtu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Podczas szczytu Rady Europejskiej w lipcu br. zdecydowano m.in. o ograniczeniu jego puli z 37,5 mld euro do 17,5 mld euro dla całej UE. Oznacza to m.in. zmniejszenie środków przypadających na Polskę z wcześniej zakładanych 8 mld euro do ok. 3,5 mld euro.

W konkluzjach lipcowego szczytu znalazł się też zapis warunkujący wypłatę 50 proc. środków z funduszu od zobowiązania się przez państwa członkowskie do wypełnienia unijnego celu neutralności klimatycznej. Parlament Europejski chciałby natomiast, aby Fundusz Sprawiedliwej Transformacji wyniósł 57 mld euro.