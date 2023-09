Woj. śląskie w najbliższym czasie spodziewa się rządowej dotacji do nowego mostu na Odrze

W najbliższym czasie, w ciągu tygodnia-dwóch, gotowa powinna być umowa ws. rządowej dotacji do budowy nowego mostu na Odrze między miejscowościami Łubowice i Ciechowice (pow. raciborski) - poinformował w czwartek członek zarządu woj. śląskiego Krzysztof Klimosz.

W czwartek Klimosz podpisał w raciborskim starostwie powiatowym umowę ws. rządowej dotacji do budowy północno-zachodniej obwodnicy Raciborza, którą 23 sierpnia br. sygnował już - też w Raciborzu wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Ponieważ Racibórz nie jest miastem na prawach powiatu, inwestorem jest tu samorząd woj. śląskiego, przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Mówiąc o tym przygotowywanym obecnie fragmencie raciborskiej obwodnicy, czterokilometrowym połączeniu, które ma powstać w latach 2025-27, dając nowy przebieg odcinkowi drogi wojewódzkiej nr 416, Klimosz nawiązał też do innego planowanego w powiecie raciborskim przedsięwzięcia: budowy nowego mostu na Odrze w miejscu obecnej przeprawy promowej.

"Przy okazji chciałbym też powiedzieć, że finalizujemy w tej chwili umowę z ministerstwem na dofinansowanie budowy mostu przez rzekę Odrę. My, jako województwo, ze swojej strony wkład mamy już zabezpieczony w wieloletniej prognozie finansowej" - zapewnił członek zarządu woj. śląskiego.

"W tej chwili trwają ostatni szlify, ostatnie konsultacje umowy pomiędzy województwem i ministerstwem. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia, dwóch tę umowę będziemy w stanie podpisać i że będziemy w stanie jeszcze w październiku ogłosić przetarg na budowę mostu" - zasygnalizował Klimosz.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor przypomniał, że od wielu lat w miejscu wysadzonego w 1945 r. mostu funkcjonuje przeprawa promowa, której funkcjonowanie w dużej mierze jest uzależnione od poziomu rzeki. "Albo on jest za niski i nie można pływać, albo jest za wysoki - też nie można pływać" - zobrazował dyrektor.

"W związku z tym wreszcie nie tylko Racibórz, ale cały powiat, doczeka się nowoczesnej przeprawy przez Odrę, gdzie samochody jadące w kierunku Raciborza będą mogły przekroczyć Odrę i jechać w kierunku Opolszczyzny, nie wjeżdżając do Raciborza. To bardzo ważna inwestycja, która spowoduje że w samym Raciborzu zaczną inaczej układać się potoki ruchu" - wyjaśnił Tabor.

Nowy most na Odrze między Łubowicami i Ciechowicami to inwestycja planowana w regionie od lat. W listopadzie 2019 r. ówczesny wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda przekazał samorządowi woj. śląskiego dotację z rządowego programu Mosty dla Regionów na dokumentację inwestycji.

Wnioskodawcą projektu był samorząd woj. śląskiego (sygnował go b. członek zarządu woj. śląskiego, obecny wiceminister sprawiedliwości, Michał Woś). Koszt budowy mostu oszacowano wówczas na 112,7 mln zł. Zgodnie z informacjami z 2019 r. w ramach rządowego dofinansowania z urząd marszałkowski mógłby otrzymać do 80 proc. kosztów realizacji; reszta miałaby pochodzić z województwa.

Woj. śląskie otrzymało dotąd z Mostów dla Regionów dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej, niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę. Koszt dokumentacji wyniósł ok. 4,3 mln zł (z czego ok. 3,4 mln zł samorząd otrzymał z budżetu państwa).

Nowy most o długości ponad 600 m, wraz z drogami dojazdowymi do najbliższych dróg publicznych, ma powstać w pobliżu miejsca, gdzie działa teraz przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421. Dojazd do przeprawy ma prowadzić od strony Ciechowic - drogą wojewódzką nr 915, łączącą się dalej z drogą wojewódzką nr 421, a od strony Łubowic - od drogi powiatowej DP 3500S.

Przygotowywana, szacowana dotąd na 120 mln zł obwodnica północno-zachodnia Raciborza o długości 4 km, ma połączyć miejscowości Rudnik na drodze krajowej nr 45 i Żerdziny na drodze wojewódzkiej nr 416. Planowana na kolejne lata inwestycja ma otrzymać 72 mln zł z puli Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na projekty zakładające budowę obwodnic miast w ciągu dróg wojewódzkich.