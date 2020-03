Wojciech Jasiński przewodniczącym rady nadzorczej PKN Orlen (aktualizacja)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) akcjonariuszy PKN Orlen wybrało w czwartek na przewodniczącego rady nadzorczej Wojciecha Jasińskiego, prezesa tej spółki w latach 2015-18, a w latach 2006 - 2007 ministra skarbu. Jego kandydaturę zgłosił Skarb Państwa.

Także na wniosek Skarbu Państwa z rady nadzorczej PKN Orlen odwołano Małgorzatę Niezgodę. Następnie do rady powołano zgłoszonego przez Skarb Państwa Dominika Kaczmarskiego z Ministerstwa Aktywów Państwowych.

W trakcie czwartkowych obrad NWZ PKN Orlen - jeszcze przed zmianami w składzie rady nadzorczej - na wniosek Skarbu Państwa akcjonariusze płockiego koncernu zdecydowali, że rada nadzorcza będzie liczyła - jak dotąd - 10 osób; jest to maksymalna liczba członków rady, zgodnie ze statutem spółki.

Wybór przewodniczącego rady nadzorczej PKN Orlen był konieczny z uwagi na rezygnację, jaką w połowie stycznia złożyła z tej funkcji Izabela Felczak-Poturnicka. Na przewodniczącą rady płockiego koncernu została ona powołana w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) akcjonariuszy spółki, które odbyło się w czerwcu 2019 r. Był to ponowny wybór. Jej kandydaturę zgłosił wtedy Skarb Państwa. Oprócz niej, w radzie PKN Orlen znaleźli się wówczas także - powtórnie: Anna Wójcik, Małgorzata Niezgoda, Jadwiga Lesisz i Andrzej Kapała, a także nowo wybrani: Andrzej Szumański, Michał Klimaszewski oraz Barbara Jarzembowska i Anna Sakowicz-Kacz. Ich kandydatury zgłosił również Skarb Państwa.

Obecne obrady NWZ PKN Orlen zwołano jeszcze z końcem stycznia na wniosek wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, działającego w imieniu Skarbu Państwa. We wniosku o zwołanie posiedzenia akcjonariuszy płockiego koncernu wicepremier Sasin podkreślił wówczas, że "umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółki". Wyjaśnił jednocześnie, że konieczność podjęcia uchwały w sprawie powołania przewodniczącego rady nadzorczej wynika tam ze złożenia wcześniej rezygnacji z pełnienia tej funkcji przez Izabelę Felczak-Poturnicką.

Zmiany w składzie rady nadzorczej PKN Orlen, o których zdecydowało czwartkowe NWZ płockiego koncernu, oznaczają dalsze wzmocnienie tam pozycji Skarbu Państwa, największego akcjonariusza tej spółki, reprezentowanego aktualnie Ministerstwo Aktywów Państwowych, które zostało utworzone w listopadzie 2019 r.

Nowy przewodniczący rady nadzorczej PKN Orlen Wojciech Jasiński to były poseł PiS z okręgu płockiego, a także były minister Skarbu Państwa - od 2006 do 2007 kolejno w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej, od 1990 do 1991 r. był delegatem pełnomocnika rządu ds. reformy samorządu terytorialnego w ówczesnym woj. płockim. W latach 1992-94 pracował w NIK, gdy jej prezesem był Lech Kaczyński, a po objęciu przez niego stanowiska ministra sprawiedliwości był podsekretarzem stanu w tym resorcie w latach 2000-01.

W grudniu 2015 r. Wojciech Jasiński został prezesem PKN Orlen - stanowisko to pełnił do lutego 2018 r., gdy szefem płockiego koncernu został powołany przez radę nadzorczą tej spółki Daniel Obajtek.

Zgodnie z obecnym statutem PKN Orlen, w skład rady nadzorczej wchodzi od sześciu do dziesięciu członków, w tym przewodniczący. Rada jest powoływana i odwoływana w taki sposób, że Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa może powołać i odwołać jednego członka rady, a pozostałych członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie akcjonariuszy.

W czwartkowych obradach NWZ PKN Orlen brało udział 530 akcjonariuszy, którzy reprezentowali ponad 273 mln akcji płockiego koncernu, czyli ok. 64 proc. kapitału zakładowego. Według danych publikowanych ostatnio przez płocki koncern Skarb Państwa posiada tam 27,52 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE - 7,61 proc., Aviva OFE Aviva Santander - 5,85 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 59,02 proc. akcji.