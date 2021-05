Wojciech Kostrzewa: Przedsiębiorcy oczekują jednolitej motywacyjnej daniny

Przedstawione kilka dni temu założenia Polskiego Ładu są szeroko komentowane przez różne środowiska. Element, który zdaje się dominować i wybijać w tych dyskusjach do podatki. Zdaniem Wojciecha Kostrzewy, prezesa zarządu Polska Rady Biznesu, zaproponowane przez rząd rozwiązanie wywraca do góry nogami system, który dotychczas się sprawdzał.





- Sięgnijmy do historii. Gdy w 2003 roku wprowadzono podatek liniowy, to uzasadnieniem było to, że Polska w przededniu wejścia do Unii Europejskiej powinna zmodernizować swoje zasoby przedsiębiorczości, powinna wyciągnąć jak najwięcej osób z szarej strefy i doprowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorcy będą mieli do czynienia z jak najprostszym systemem podatkowym - mówił Wojciech Kostrzewa podczas debaty „Nowy Ład” odbywającej się w ramach EEC Online 2021.

- W kolejnych ostatnich 16 latach byliśmy świadkami takiego małego cudu gospodarczego w związku z tym wprowadzanie dzisiaj - przy okazji realizacji słusznych postulatów, czyli kwoty wolnej od podatku, podwyższenia drugiego progu podatkowego - obowiązkowej składki zdrowotnej, która de facto też jest podatkiem praktycznie stawia pod znakiem zapytania założenia systemu podatkowego, który całkiem dobrze funkcjonował – kontynuował Kostrzewa.

Zdaniem prezesa Polskiej Rady Biznesu, jeżeli chcieć reformować stronę przychodową budżetu państwa i kwestie podatkowe, to warto rozpocząć rzeczową dyskusję na temat jednolitej daniny.

- Ta danina obejmowałaby wszystkie elementy obciążeń podatkowych i quazi podatkowych, z którymi borykają się przedsiębiorcy w taki sposób, aby była to danina, która będzie zachęcała do działania przedsiębiorczego, a nie demotywowała. To powinna być danina, która będzie mobilizować mała tych, którzy są najbardziej przedsiębiorczy, a nie będzie redystrybucją dla grupy osób, które nie są już obecne na rynku pracy – mówił Kostrzewa.

Czytaj też: Jarosław Gowin: Wytypowaliśmy kilkanaście branż. Otrzymają wsparcie

Z prezentowanych dotychczas założeń Nowego Ładu wynika bowiem, jak zaznaczył, że większość środków będzie przeznaczone dla osób nieaktywnych zawodowych.

- Jeżeli mówimy o tym, że zaciągnęliśmy dług (na kolejne tarcze – przyp. red.), to musimy się zastanowić, w jaki sposób musimy ten dług spłacić, a na pewno nie będą tego długu spłacać dzisiejsi i przyszli emeryci. To może być tylko i wyłącznie wypracowane przez osoby czynne zawodowe, przedsiębiorców i przez rozwój gospodarki – mówił prezes zarządu Polska Rady Biznesu.

