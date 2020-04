Wojciech Murdzek: Przesunięcia pieniędzy na naukę są nieuniknione

W dobie epidemii koronawirusa priorytetem będą działania podejmowane przez polskich naukowców zmierzające do jej szybkiego zlikwidowania – mówi minister Wojciech Murdzek. Nie przewiduje jednak, by pula środków na rozwój nauki miała być w tym roku uszczuplona. Zapowiada też, że na takie rozwiązania jak polski test na wykrywanie koronawirusa, rozdzielenie pracy respiratora na dwie osoby, prace nad wynalezieniem szczepionki i leku na koronawirusa znajdą się dodatkowe środki – czy to z poziomu ministerstwa, czy poprzez mechanizmy konkursów NCBR, które właśnie uruchomiło dodatkowe 200 mln zł w ramach programu Szybka ścieżka „Koronawirusy”.

Rok spokoju

Pieniądze te same

Podwyżki? Będziemy je analizować

- Dlatego bardzo kibicujemy takim rozwiązaniom, jak polski test na wykrywanie koronawirusa, rozdzielenie pracy respiratora na dwie osoby, prace nad wynalezieniem szczepionki i leku na koronawirusa. Na te badania przeznaczamy dodatkowe środki – czy to z poziomu ministerstwa, czy poprzez mechanizmy konkursów NCBR. Szybka ścieżka „Koronawirusy” w NCBR to konkurs na poziomie 200 mln zł, co oznacza, że naukowcy mogą nam pomagać już teraz – a w tej perspektywie finansowania rola polskiej nauki i naukowców będzie ogromna - mówi minister.Omawiając rozwiązania dla nauki wprowadzone w Tarczy 2.0, Wojciech Murdzek wskazał również na przesuniecie terminu ewaluacji, czyli oceny działalności naukowej uczelni, na podstawie której miały być im przyznawane kategorie naukowe w poszczególnych dyscyplinach, uprawniające do prowadzenia studiów o określonym profilu i nadawania stopni naukowych.- Tarcza zawiera rozstrzygnięcie, które odsuwa tę ewaluację o rok, więc o przyszłości można myśleć z pewną dozą spokoju – stwierdził minister Murdzek.Podkreślił przy tym, że w związku z epidemią koronawirusa uczelnie publiczne nie powinny mieć problemów finansowych, czego nie można powiedzieć o szkołach niepublicznych.- Mam nadzieję, że to, co się udało w życiu uczelni uzyskać, czyli pojawienie się dodatkowych środków, a więc niezła sytuacja ekonomiczna polskich uczelni przed kryzysem, pozwoli im przetrwać. Będziemy się przypatrywali temu, co się stanie w przypadku uczelni niepublicznych, bo tutaj te wyzwania ekonomiczne mogą być dużo większe – zauważył.Według planów budżetowych przewidziana na ten rok pula środków na naukę i badania naukowe to 31 mld zł, z czego 4 mld mają pochodzić z funduszy europejskich. Minister Wojciech Murdzek nie przewiduje, by w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego miało dojść do zmniejszenia ogólnej puli środków przeznaczonych na naukę. Zauważa jednak, że w szczegółach na pewno wystąpią zmiany, bo obecnie priorytetem jest walka z epidemią koronawirusa. Dlatego należy liczyć się z pewnymi przesunięciami.- Staramy się, żeby te wszystkie pierwotne zobowiązania i zamiary budżetowe były podtrzymane, elastycznie przesuwając środki tam, gdzie są najbardziej potrzebne – podkreśla minister.W przypadku podwyżek minister Wojciech Murdzek nie jest zbyt konkretny.- Myślę, że będziemy te możliwości analizować – mówi. - Patrzymy na wszystkie wyzwania stojące nie tylko przed uczelniami, ale i przed wszystkimi grupami społecznymi. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jaka jest sytuacja. W związku z tym jeszcze cierpliwie poczekajmy, bo to wszystko zależy od tego, jak szybko będziemy odmrażać nie tylko gospodarkę, ale całe życie społeczno-publiczne – wyjaśnia.Kiedy to nastąpi? - Tego nawet najstarsi górale nie wiedzą - dopowiada. I podkreśla, że rząd zrobi wszystko, żeby wyhamowywać najgorsze zjawiska wynikające z epidemii koronawirusa.- Mamy nadzieję że te krzywe na wykresach zaczną się pochylać w dół i będziemy mogli myśleć o konkretnych terminach – stwierdza.