Wojciechowski: dzięki Zielonemu Ładowi spadną koszty produkcji w rolnictwie

Dzięki Zielonemu Ładowi spadną koszty produkcji w rolnictwie - mówił w piątek podczas panelu na kongresie Polska Wielki Projekt unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Dodał, że "zielone rolnictwo" leży w polskim interesie.

Jego zdaniem premiowani będą ci rolnicy, którzy będą mieć własne pasze, a nie producenci, który są zależni od pasz importowanych ze znacznych odległości. "Za ten transport, za energię, która jest potrzebna na dowiezienie produktów do gospodarstwa, potem na wywiezienie produktów do często dalekich przetwórni, za to wszystko musi zapłacić rolnik w postaci niższej ceny za towar, który sprzedaje" - podkreślił.

Jak mówił, promowanie roślin białkowych we własnych gospodarstwach i zmniejszenie zapotrzebowania na import pasz zza oceanu zmniejszy wydatki energetyczne i obniży koszty produkcji. "To są korzyści, na które bardzo liczymy" - podkreślił.

"Zielony Ład w rolnictwie jest zbieżny z tym, co jest treścią polityki, w które uczestniczyłem pełniąc funkcje w parlamencie polskim, parlamencie unijnym. Polityki, która jest zgodna z polskimi interesami, jeśli chodzi o rolnictwo. +Zielone rolnictwo+ leży w polskim interesie" - dodał.

Zielony Ład to unijny plan działań na rzecz zrównoważonej gospodarki. Zgodnie z nim do 2050 r. Unia chce stać się kontynentem neutralnym dla klimatu - ma osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto.