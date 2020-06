Wojciechowski: dziękuję prezydentowi i Polsce za bardzo silny głos ws. budżetu UE

Dziękuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie i Polsce za bardzo silny głos, który płynął cały czas z Polski w sprawach dotyczących budżetu Unii Europejskiej, budżetu Wspólnej Polityki Rolnej - oświadczył w poniedziałek w Wierzchosławicach unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Wojciechowski, który towarzyszył prezydentowi podczas jego wizyty w Wierzchosławicach, podziękował Andrzejowi Dudzie i Polsce za "bardzo silny głos, który płynął cały czas z Polski w sprawach dotyczących budżetu Unii Europejskiej, budżetu Wspólnej Polityki Rolnej".

"Podczas kiedy z wielu miejsc płynęły głosy, że rolnikom trzeba jeszcze zmniejszyć fundusze, bo one są zbyt wysokie, Polska należała do tych krajów, i polski prezydent do tych przywódców politycznych w Unii Europejskiej, którzy bardzo twardo mówili o potrzebie wzmocnienia Wspólnej Polityki Rolnej i zwiększenia jej budżetu" - oświadczył Wojciechowski.

Unijny komisarz wspomniał o spotkaniu prezydenta, w którym też uczestniczył, z ministrami rolnictwa krajów Europy środkowej i wschodniej, której efektem była "Deklaracja Warszawska", i był to - jak powiedział - "bardzo mocny głos za tym, żeby budżet Wspólnej Polityki Rolnej był większy i silniejszy".

"To był również list polskiego rządu, ale przy poparciu pana prezydenta (Dudy), skierowany do wszystkich przywódców politycznych w Unii Europejskiej na początku maja, w tym kluczowym momencie tej debaty, i takie stanowisko polskie bardzo solidarne" - dodał.

Wojciechowski przypomniał, że wtedy Polska proponowała zwiększenie budżetu WPR "proporcjonalnie o 10 proc. dla wszystkich państw członkowskich, o 36,5 miliarda euro dla wszystkich krajów, w tym o 3 miliardy euro więcej dla Polski". "Nowa propozycja Komisji (Europejskiej) to jest 26,5 miliarda więcej dla całej UE, ale nadal 3 miliardy euro więcej dla Polski" - zaznaczył.