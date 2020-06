Wojciechowski: ok. 3 mld euro więcej dla polskiego rolnictwa w nowej perspektywie budżetu UE

W nowej perspektywie na lata 2021-2027 KE zaproponowała więcej o 26,5 mld euro środków na Wspólną Politykę Rolną, dla Polski będzie to ok. 3 mld euro - powiedział w piątek komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.Podkreślił, że muszą się na to zgodzić jeszcze państwa UE.

Wojciechowski mówił na piątkowej konferencji prasowej w Warszawie, że propozycje Komisji Europejskiej w zakresie wieloletnich ram finansowych budżetu UE na lata 2021-27, o ile zostaną zaaprobowane przez państwa członkowskie, oznaczają wzrost budżetu na Wspólną Politykę Rolną o ok. 26,5 mld euro; w przypadku Polski będzie to ok. 3 mld euro.

"Wcześniej ostrożnie mówiłem, że będą to 2 mld euro, ale po przeliczeniu tego dokładnie, przy proporcjonalnym podziale tych dodatkowych kwot oznacza, że polscy rolnicy zamiast planowanych w 2018 roku 30,5 mld euro, otrzymają 33,5 mld euro" - powiedział.

Dodał, że wtedy budżet rolny w skali całej UE wynosił 365 mld euro, w tej chwili w propozycjach KE wzrósł do 391,5 mld euro.

Wojciechowski podkreślił, że o tym, jakie ostatecznie środki trafią na Wspólną Politykę Rolną, zdecydują szefowie państw i rządów podczas szczytu UE dotyczącego wieloletnich ram finansowych.