Wójcik: Apeluję do przedsiębiorców o odpowiedzialność

Mam nadzieję, że przedsiębiorcy nie otworzą się, że reżim będzie przestrzegany - apeluję o odpowiedzialność - mówił w sobote minister w KPRM Michał Wójcik odnosząc się do zapowiedzi otwarcia działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców wbrew zakazom i w reakcji na przedłużenie obostrzeń.

Rząd przedłużył co najmniej do końca stycznia obostrzenia wprowadzone 28 grudnia ub. roku, które początkowo miały trwać do 17 stycznia. Nadal obowiązywać będzie zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem dyskotek i klubów nocnych, basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej. Normalnej działalności nie mogą prowadzić także przedsiębiorcy związani z hotelarstwem. Zamknięta ma pozostać większość sklepów w galeriach handlowych, restauracje nie będą mogą przyjmować gości.

Wielu przedsiębiorców, pomimo obowiązujących obostrzeń, zdecydowało się na otwarcie działalności. Ruszyli m.in. na Twitterze z akcją #otwieraMY, gdzie informują, że jest to "oddolna inicjatywa Polaków, będąca odpowiedzią na kryzys wywołany przez polityków - wirusa o wiele bardziej groźnego i zabójczego niż SARS-Cov-2". Przekonują także, że muszą ratować swoje biznesy i zapraszają do korzystania ze swoich usług. Powstała również Interaktywna Mapa Wolnego Biznesu, która pokazuje otwarte wbrew lockdownowi lokale.

W piątek wicepremier, szef Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin mówił, że najdotkliwszą karą dla firm łamiących przepisy będzie wyłączenie z rządowego wsparcia w ramach Tarczy Branżowej i Finansowej.

W sobotę Wójcik był pytany w Radiu Zet, "czy będą masowe kontrole i kary" dla przedsiębiorców, którzy otworzą działalność wbrew zakazom. "Chciałbym przede wszystkim zaapelować do przedsiębiorców o odpowiedzialność. Wiem, że to jest trudny czas dla wszystkich, dla przedsiębiorców to bardzo trudny czas i rzeczywiście serce krwawi, kiedy widać, jak się zmagają z problemami różnymi, ale zmagają się różne grupy społeczne" - powiedział.

Odnosząc się do możliwych kar, Wójcik zastrzegł, że nie chce "mówić od razu, że skala jest do 30 tysięcy (złotych)". "Mam nadzieję, że rzeczywiście nie otworzą się, że jednak ten reżim będzie przestrzegany. Bo to nie jest dla nas radosna decyzja, że oto właśnie są obostrzenia przedłużone o kilka tygodni. Chcemy odmrażać gospodarkę. Pan Gowin, który odpowiada za to w istocie, jest osobą odpowiedzialną, już zapowiada, że to odmrożenie nastąpi już w niedługim czasie. I bardzo bym prosił o odpowiedzialność. To jest bardzo ważna sprawa, żeby być odpowiedzialnym. Nie może być takiej sytuacji" - pokreślił wiceprezes Solidarnej Polski.

W piątek ruszyła weekendowa infolinia ws. wsparcia dla przedsiębiorców, którzy planują, mimo restrykcji, otwierać działalność - poinformowała PAP wiceszefowa MRPiT Olga Semeniuk. Poziom emocji wśród przedsiębiorców jest wysoki - stąd nasze działanie, by wyjść naprzeciw przedsiębiorcom, podjąć z nimi konstruktywny dialog - dodała.

Według Semeniuk, przez cały weekend przedstawiciele biura komunikacji ARP, jak też portalu biznes.gov.pl i infolinii biznes.gov w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w departamencie gospodarki cyfrowej "będą kontaktować się z przedsiębiorcami, grupami, izbami, stowarzyszeniami, które za pośrednictwem portali społecznościowych zapowiedziały swoje szerokie otwarcie od poniedziałku". Chcemy dowiedzieć się bezpośrednio od nich o efektywności uzyskanego wsparcia oraz oczekiwań dotyczących ewentualnych kolejnych transz pomocy" - zaznaczyła.

W piątek wicepremier Gowin zapowiedział możliwość przedłużania lub rozszerzania pomocy dla przedsiębiorstw. "Jeżeli sytuacja pandemiczna nie poprawi się w kolejnych tygodniach czy miesiącach, oczywiście będziemy przedłużać czy rozszerzać różne programy pomocowe" - powiedział. Dodał, że łączna wartość pomocy, która już została udzielona przedsiębiorstwom, sięgnęła 170 mld zł. Przypomniał, że w ramach pierwszej tarczy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ciągu ośmiu miesięcy na konto 340 tys. firm trafiło blisko 61 mld zł.