Wójcik o "Zielonej granicy": obrzydliwy film, który narobi wiele szkód Polakom

Obrzydliwy film, który narobi wiele szkód Polakom - ocenił podczas sobotniej konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, pytany o "Zieloną granicę" Agnieszki Holland. Obraz jest emitowany w najbardziej gorącym czasie kampanii wyborczej, co nie jest przypadkiem - dodał.

Jak wskazał dziennikarzowi Radia Katowice wiceszef resortu sprawiedliwości podczas sobotniej konferencji w Katowicach, film "Zielona granica" Agnieszki Holland jest emitowany "w najbardziej gorącym czasie kampanii wyborczej, nie jest to przypadek".

Zdaniem Wójcika nie jest też przypadkiem, że pojawia się on na festiwalu, gdzie zostaje wyróżniony specjalną nagrodą. "Jest filmem, który szkaluje polskich żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej" - zaznaczył.

Wiceminister przyznał, że nie oglądał całego filmu, ale widział w internecie obszerne jego fragmenty. "Jestem zbulwersowany, bo fragmenty, w których pokazuje się polskich pograniczników, jako tych, którzy podają herbatę ze szkłem, czy też przerzucających ciężarną kobietę przez drut kolczasty jest czymś, co się nie mieści w głowie i w żadnym razie nie miało miejsca" - powiedział.

Wiceszef MS stwierdził, że "przez bardzo wiele miesięcy został ocieplony wizerunek Polski, Polaków, jako narodu, który przyjął u siebie miliony uchodźców z Ukrainy, uciekających przed wojną". "Dziś jednym filmem zostało to właściwie zniszczone, dlatego, że film będzie pokazywany w różnych częściach świata i takie będzie wyobrażenie o Polsce, wyobrażenie o Polakach, jako ludziach, którzy (...) piją, są pozbawieni empatii wobec uchodźców" - ocenił.

W ocenie Wójcika "to jest rzecz niesłychana". Jak dodał film wyrządza "potworne szkody wizerunkowe, nie tylko samym żołnierzom, funkcjonariuszom, ale w ogóle nam jako Polakom, w szczególności (mieszkańcom - PAP) Podlasia".

Jak zaznaczył ten film jest wymierzony w określone środowisko. "Uważamy, że coś podobnego nie powinno się zdarzyć i wywoła dyskusję nie tylko w Polsce, ale i na świecie. To jest krzywdzący, nieprawdziwy obraz Polaków" - stwierdził.

Michał Wójcik pytany czy filmu Agnieszki Holland nie można traktować jako wyraz formy artystycznej, odpowiedział, że ma "tolerancyjne podejście do wyrazu artystycznego". "Ale są też pewne granice, które tutaj zostały absolutnie przekroczone. To jest szkodliwe dla naszego wizerunku, szkodliwe dla Polski, Polaków, jest nieprawdziwie" - podkreślił. Zwrócił uwagę, że w tym obrazie pojawiają się osoby, "które nie są sympatykami obozu rządzącego - pani Maja Ostaszewska regularnie popiera opozycję, pan Maciej Stuhr jest osobą, która sympatyzuje z opozycją (...), a pani Agnieszka Holland jest osobą, która nie sprzyja obozowi, który rządzi dzisiaj w Polsce, czuje się źle w tej sytuacji, która dzisiaj jest". W ocenie Wójcika ten film "zmierza do tego, żeby był takim kamyczkiem, który ma także obalić rząd". Jak dodał, "instrument, który zostaje wykorzystywany jest nieakceptowalny w żadnym razie". "My się na to nie zgadzamy" - zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że w internecie można się zapoznać z fragmentami, "gdzie jest osoba, która mówiła, że głosowała na jedną z partii opozycyjnych, tam jest mowa o rządzie, który stosuje terror". W jego ocenie to "obrzydliwy film, który narobi wiele szkód tak naprawdę, nam wszystkim, Polakom".

Wójcik zapytany czy zapozna się z filmem w całości odpowiedział: "Nie, nie zapoznam się, wystarczy mi to, co zobaczyłem w internecie, wystarczy mi to, co mówiła pani Holland i wystarczy mi to, co mówiła opozycja, która dzisiaj jednym głosem staje murem za panią Holland". "Szkoda, że nie staje murem za Polską" - podsumował.