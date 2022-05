Wójcik: Solidarna Polska poprze kandydaturę Adama Glapińskiego

Solidarna Polska poprze kandydaturę prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego na kolejną kadencję, wysoko cenimy jego kompetencje - podkreślił w czwartek wiceprezes Solidarnej Polski Michał Wójcik. Pytany o inflację, stwierdził, że Glapiński za nią nie odpowiada.

Wójcik w Polsat News mówił o przebiegu środowego posiedzenia klubu parlamentarnego PiS, którego gościem był właśnie szef NBP. Według ministra, Glapiński miał dobre i merytoryczne wystąpienie. "My jako Solidarna Polska bardzo wysoko cenimy jego kompetencje" - powiedział.

Pytany, czy Solidarna Polska poprze powołanie Glapińskiego na kolejną kadencję, zapowiedział: "Poprzemy".

Dopytywany w tym kontekście o inflację, Wójcik podkreślił, że wpływają na nią różne czynniki, a kluczowym jest wojna. "Adam Glapiński nie jest człowiekiem, który odpowiada za tę inflację" - powiedział Wójcik. Jego zdaniem, narracja, że szef NBP za to odpowiada, jest z gruntu fałszywa, a próbuje ją narzucić opozycja.

Według harmonogramu Sejmu posłowie zdecydują o powołaniu szefa banku centralnego w czwartek w bloku głosowań zaplanowanych w godz. 16-17.30. Jedynym kandydatem jest obecny prezes NBP. Oprócz klubu PiS poparcie Glapińskiego na drugą kadencję zadeklarował lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Przeciw zamierzają głosować posłowie: KO, Lewicy, PSL oraz Konfederacji.

Wójcik odniósł się też do złożonego przez opozycję wniosku o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości, szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Szef klubu KO Borys Budka, uzasadniając złożenie wniosku na konferencji w środę, mówił m.in., że Ziobro to "człowiek odpowiedzialny za degradację polskiego wymiaru sprawiedliwości, za wielki konflikt z Unią Europejską, za blokadę środków europejskich".

Minister zaznaczył, że o wniosku była mowa na posiedzeniu klubu, a głos w tej sprawie zabrał prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński. "Jestem mu wdzięczny za te słowa, które padły, ponieważ on wezwał do obrony ministra sprawiedliwości, prokuratura generalnego Zbigniewa Ziobro. To były dobre słowa" - powiedział Wójcik.

Wójcik podkreślił też, że "trudno sobie wyobrazić sytuację, w której przedstawiciele klubu PiS będą głosowali przeciwko swojemu ministrowi".

"Prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym będą jeszcze trwały z całą pewnością (...), natomiast jeśli chodzi o kwestię dotyczącą głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności, sądzę, że to zostanie przegłosowane dosyć szybko, czyli po prostu obronimy ministra sprawiedliwości prokuratora, generalnego" - powiedział Wójcik.

