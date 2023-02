Wojewoda: blisko 1 mld zł dla Warmii i Mazur od 2019 r. z funduszu rozwoju dróg

Prawie 1 mld zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymały od 2019 roku gminy i powiaty z Warmii i Mazur, z czego 169 mln zł na 2023 rok - poinformował w poniedziałek wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

Podczas konferencji prasowej w Olsztynie wojewoda podsumował kwoty, które trafiły do regionu od 2019 r., czyli od początku istnienia tego funduszu. "Łącznie w naszym województwie uzyskaliśmy z RFRD 989 mln zł, co pozwoliło lub pozwoli na realizację 1866 km dróg, gruntownie zmodernizowanych bądź wyremontowanych" - powiedział.

Chojecki przypomniał, że samorządy z regionu otrzymały kolejny ponad 1 mld zł na drogi gminne i powiatowe w wyniku naborów w ramach Polskiego Ładu. Jak zaznaczył, takich środków na infrastrukturę drogową nie było od początku istnienia województwa.

"To ogromna skala, która pozwala, by po naszym województwie poruszać się wygodniej i bezpieczniej. Ale to także fundamentalny krok do pokonania wykluczenia komunikacyjnego, bo widzimy wyraźnie, że tam, gdzie nowe drogi, są nowe inwestycje, firmy i miejsca pracy" - dodał.

Wojewoda przekazał również, że na 2023 r. województwo otrzymało z RFRD 169 mln zł, co wystarczy na wybudowanie lub wyremontowanie 305 km dróg - 171 km powiatowych i 134 km gminnych. Wsparcie uzyskają 152 zadania: 55 powiatowych i 97 gminnych.

"Dzisiaj rozmawiamy o drogach, ale rozmawiamy też o różnych grupach i różnych potrzebach: o zabytkach, komputerach, o dostępności, cyfryzacji, przywracaniu PKS-ów" - stwierdziła uczestnicząca w konferencji w Olsztynie wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska. Dodał, że regionalne potrzeby są oceniane na podstawie rozmów ze wszystkimi samorządowcami, a kolejne edycje programów rządowych mają wyrównywać szanse.

"Środki z Programu Inwestycji Strategicznych, Funduszu Dróg Samorządowych, z wszystkich możliwych środków finansowych chociażby za pośrednictwem Narodowego Instytutu Wolności, na trzeci sektor, na NGO-sy, na stowarzyszenia - to, co w ostatnim czasie jest bardzo atakowane - to są środki dla lokalnych społeczności. I od tego jesteśmy, żeby te pieniądze zapewniać" - powiedziała wiceminister.

Dotychczas w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawny Fundusz Dróg Samorządowych) w latach 2019-2022 r. w całym kraju na budowę, przebudowę lub remont 18 tys. km dróg samorządowych przeznaczono prawie 13 mld zł.

