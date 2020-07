Wojewoda i marszałek apelują o spędzanie urlopu w Łódzkiem

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński i marszałek województwa Grzegorz Schreiber zaapelowali do Polaków, podczas czwartkowej konferencji prasowej w Spale, o spędzenie urlopu w Łódzkiem i przekonywali, że warto spędzić wakacje w regionie, który jest bardzo atrakcyjny turystycznie.

Apel do wszystkich mieszkańców Polski skierowali w czwartek wojewoda Tobiasz Bocheński i marszałek województwa Grzegorz Schreibier, zachęcając do spędzenia tegorocznych wakacji w województwie łódzkim. W Spale - kurorcie znanym jeszcze przed wojną, który odwiedzali prezydenci i politycy oraz naukowcy, a także artyści - wojewoda oraz marszałek przekonywali do odwiedzania atrakcji turystycznych regionu łódzkiego.

"Województwo łódzkie jest pięknym miejscem, pełnym urokliwych zakątków i zabytków, miejscem, które warto odwiedzać, chociaż nie wszyscy Polacy o tym wiedzą, bo często przez województwo łódzkie się tylko przejeżdża, zmierzając w góry albo nad morze. Większość naszych rodaków, z powodu epidemii, będzie wakacje spędzała w kraju, zatem apelujemy, aby odwiedzili również Łódzkie" - zachęcał Tobiasz Bocheński.

Podczas konferencji zaprezentowano także m.in. wakacyjną odsłonę strony internetowej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz nowe wydawnictwo "Łódzkie na weekend".

Wojewoda łódzki przypomniał, że w Senacie jest teraz projekt prezydenta Andrzeja Dudy o tzw. bonie turystycznym. "Jest to projekt wyjątkowy o wartości 3 mld zł, z jednej strony stanowi wsparcie dla rodzin, które na letni wypoczynek otrzymają 500 złotych na każde dziecko, ale to także olbrzymia pomoc finansowa dla branży turystycznej" - podkreślił wojewoda.

Wojewoda i marszałek chcą, aby jak najwięcej pieniędzy z realizacji bonu turystycznego trafiło do kieszeni przedsiębiorców z regionu łódzkiego.

"Okazuje się, że tylko dlatego, że projekt ustawy o bonie turystycznym został zaproponowany przez prezydenta Andrzeja Dudę, jest w izbie wyższej parlamentu procedowany niesłychanie wolno, w taki sposób, który uniemożliwia skorzystanie z tego rozwiązania już na początku wakacji. Mam jednak nadzieję, że wkrótce dzieci i ich rodzice oraz przedsiębiorcy branży turystycznej będą mogli skorzystać z pomocy w ramach bonu i przyjechać do nas" - powiedział marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

W środę w Senacie odbyła się debata nad prezydencką ustawą o bonie turystycznym. Bon przewiduje 500-złotowe wsparcie na imprezy turystyczne dla rodzin z dziećmi. Realizacja bonu stanowi wsparcie finansowe dla polskich firm turystycznych. W czwartek senatorowie kontynuują prace nad prezydencką ustawą.

Rzecznik rządu Piotr Müller uważa, że pierwsze środki z bonu turystycznego będzie można wypłacać pod koniec lipca.