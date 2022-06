Wojewoda łódzki: od 1 lipca zmiany ułatwiające życie podatnikom

Zmiana, która wejdzie w życie od 1 lipca br. to aktualizacja systemu podatkowego - z jednej strony usuwająca część błędów, jak i wprowadzająca nowe kwestie, ułatwiające życie podatnikom i obniżające podatki - powiedział w poniedziałek wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

"Zmiana, która wejdzie w życie od 1 lipca to aktualizacja systemu podatkowego - z jednej strony usuwająca część błędów, jak i wprowadzająca nowe kwestie, ułatwiające życie podatnikom i obniżające podatki. Najistotniejsze jest to, że Ministerstwo Finansów wypracowało te zmiany w dialogu z różnymi grupami zawodowymi. Zawiera ona obniżenie podatku PIT z 17 proc. do 12 proc., czyniąc w ten sposób Polskę jednym z krajów o najniższym podatku PIT w UE" - powiedział Bocheński na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Dodał też, że utrzymane zostaną rozwiązania wprowadzone na początku roku: kwota wolna od podatku na poziomie 30 tys. zł i pierwszy próg podatkowy do kwoty 120 tys. zł.

"Nowelizacja ustawy to pewnego rodzaju aktualizacja, zatem zostaną w niej wprowadzone zmiany, np. polegające na zlikwidowaniu ulgi dla klasy średniej; zmiany techniczne w podatku CIT, które były dyskutowane z przedsiębiorcami czy - w dialogu z Senatem - wprowadzenie dla samotnych rodziców dwukrotnie wyższej kwoty wolnej od podatku" - zaznaczył wojewoda łódzki.

Wyjaśnił też, że część podatników odczuje zmiany już przy lipcowej wypłacie, jednak najbardziej odczuwalne będą one dopiero przy rozliczaniu podatkowym za cały rok, składanym na początku 2023 r.

"Pojawiają się w dyskursie publicznym głosy, czy obniżenie podatku PIT nie będzie stanowiło dodatkowego paliwa dla inflacji. Nie będzie miało to takiego charakteru, bo polska inflacja jest wieloskładnikowa i na gros procent inflacji składają się czynniki niezależne od Polski, m.in. sytuacja przerwanych dostaw spowodowanych COVID-19 czy wojna na Ukrainie i jej efekt na światowych rynkach" - uważa Bocheński.

O innych rozwiązaniach zawartych w nowelizacji ustawy podatkowej na konferencji w łódzkim Urzędzie Wojewódzkim mówił również dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi Andrzej Pasternak.

"To m.in. możliwość rozliczenia części składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się w podatku liniowym, karcie podatkowej bądź ryczałcie, możliwość powrotu do stawek liniowych - jeśli ktoś zmienił wcześniej sposób rozliczania. Dodatkowo wprowadzono szereg preferencji prorodzinnych, np. możliwość stosowania podwójnej ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci czy podniesienie kwoty dochodu uzyskanego przez dzieci z 3 tys. zł do 16 tys. zł. Jest tez możliwość rozdziału renty rodzinnej od dochodów rodzica, przez co dziecko może skorzystać z kwoty wolnej od podatku" - wymienił.

Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z Ministerstwem Finansów informuje o nowych rozwiązaniach m.in. na stronie www.podatki.gov.pl/niskiepodatki. Tam również można znaleźć informacje o terminach spotkań informacyjnych odbywających się online.

Z kolei w przyszły poniedziałek odbędą się dwa spotkania w łódzkiej siedzibie Izby Administracji Skarbowej przy al. Kościuszki - o godz. 9.30 i 17 - o podatkach będzie można porozmawiać na nich z ekspertami KAS i ZUS.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl