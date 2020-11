Wojewoda łódzki: rządzące Łodzią PO i SLD odpowiadają za podwyżkę opłat za odpady

Rządząca Łodzią koalicja Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej odpowiada za podwyżkę opłat za odpady, którą odczują wszyscy łodzianie - oświadczył w czwartek wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

"Rządzący Łodzią ponoszą pełną odpowiedzialność za sięgnięcie do kieszeni łodzian; każdy łodzianin to odczuje, niezależnie czy jest to singiel, para czy rodzina wielodzietna - wszyscy odczujemy tę podwyżkę, dlatego, że radni Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej sięgnęli do naszych kieszeni, jednocześnie zrzucając odpowiedzialność na rząd, co jest podwójnie bulwersujące, dlatego że rząd - wprowadzając 500 plus, 300 plus, tarcze związane z walką z kryzysem spowodowanym COVID-19 - przekazuje ogromne środki dla rodzin" - podkreślił Bocheński na konferencji prasowej w czwartek.

Dodał również, że politycy PO i SLD nie tylko "sięgają pod stołem i wyciągają z kieszeni łodzian pieniądze", które rząd przekazuje im, np. podwyższając wynagrodzenie minimalne, ale jednocześnie "nie mają cywilnej odwagi, by przyznać, że są to ich decyzje".

"Na to ja, jako przedstawiciel premiera w województwie łódzkim, stanowczo się nie zgadzam" - zaznaczył wojewoda.

19 listopada Rada Miejska w Łodzi przyjęła uchwałę, zgodnie z którą od lutego 2021 roku zmieni się sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych - jej wysokość będzie uzależniona od ilości zużytej wody, a nie jak dotychczas - od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Jak argumentował łódzki magistrat, zmiany były konieczne, ponieważ od momentu, gdy gminy przejęły obowiązek rozliczania wszelkich kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci, co roku z systemu rozliczania opłat ubywało po kilkanaście tysięcy mieszkańców, rosła natomiast ilość odpadów.

Według danych Miasta w 2016 roku w systemie było 675 tys. łodzian, a w 2020 roku tylko 615 tys., co - zdaniem urzędników - oznaczało, że łodzianie płacili za wywóz śmieci nie tylko swoich, ale także osób, których w systemie nie było. Tylko w tym roku miasto dołożyło do systemu gospodarowania odpadami około 50 mln zł.

Jednocześnie rządzący Łodzią twierdzili, że przyczyną problemów z rozliczaniem opłat jest "nieudolna polityka rządu PiS w sprawie systemu gospodarki odpadami", np. w opinii wiceprezydent Łodzi Małgorzaty Moskwa-Wodnickiej "koszty zagospodarowania odpadów rosną w całej Polsce", na co wpływa m.in. zbyt mała ilość instalacji zagospodarowujących odpady i gwałtowny wzrost opłaty marszałkowskiej.

Według nowej uchwały stawka za wywóz odpadów ma wynosić 9,60 zł za każdy metr sześcienny wody. Łódzkie Wodociągi podają, że średnio miesięcznie mieszkaniec Łodzi zużywa ok. 3 m sześć. wody. Średnie miesięczne zużycie zostało policzone z uwzględnieniem tylko zimowych miesięcy - od października do marca.

Oprócz radnych PiS rozwiązanie to krytykują również przedstawiciele rad osiedli, wspólnot mieszkaniowych i mieszkańców, którzy zapowiedzieli, że w sprawie "uchwały śmieciowej" złożą skargę do wojewody.