Wojewoda lubelski: ponad połowa gmin z Lubelszczyzny podpisało umowy na dystrybucję węgla

Ponad połowa gmin z Lubelszczyzny podpisało umowy na dystrybucję węgla w ramach programu preferencyjnej sprzedaży tego surowca gospodarstwom domowym przez samorządy, a blisko 14 proc. jest w trakcie ich realizacji - podał w środę wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Wojewoda podczas konferencji prasowej w środę powiedział, że do 23 listopada br. umowy na dostawy węgla podpisało 119 z 213 gmin z województwa lubelskiego (55,86 proc.), spośród których 12 otrzymało pierwsze dostawy opału. Natomiast do 22 listopada w trakcie realizacji umów było 13,62 proc. gmin w regionie.

Mówiąc o gminach, które nie zawarły ze spółkami (tzw. podmiotami wprowadzającymi) umów na dostawy podał, że większość z nich (ponad 80) jest w kontakcie ze spółkami lub właśnie finalizuje wybór podmiotu, natomiast 11 nie weszło bezpośrednio do programu. Jak dodał, mieszkańcom tych gmin węgiel udostępnią prywatne podmioty (np. składy węgla) lub sąsiednie gminy.

Wojewoda stwierdził z niemal stuprocentową pewnością, że mieszkańcy wszystkich gmin w woj. lubelskim będą mieli możliwość skorzystania z zakupu węgla na preferencyjnych zasadach.

"W większości przypadków dystrybucję węgla na poziomie gmin realizują nie jednostki organizacyjne i spółki komunalne, ale na podstawie umów gminy dochodzą do współpracy z prywatnymi podmiotami, które są operatorem realizującym zadania gminne" - wyjaśnił.

Odpowiadając na pytanie mediów stwierdził, że niektóre gminy już dystrybuują węgiel wśród mieszkańców. Jako przykład samorządu, który udostępnił mieszkańcom opał na preferencyjnych zasadach wskazał gminę Niedrzwica Duża.

Na pytanie dziennikarzy o ceny węgla przyznał, że urząd wojewódzki jeszcze nie zbierał informacji na ten temat, ale wcześniej kilka gmin w regionie sygnalizowało cenę na poziomie 1800 zł za tonę.

Sprawka przypomniał, że proces dystrybucji węgla w preferencyjnych cenach koordynuje Ministerstwo Aktywów Państwowych we współpracy ze spółkami, które przekazują węgiel do dalszej dystrybucji do poszczególnych gmin. Na terenie woj. lubelskiego - podał - operują trzy takie spółki (LW Bogdanka, PGG i PGE Paliwa), które prowadzą punkty odbioru węgla na terenie: kopalni w Bogdance (LW Bogdanka), w Terespolu i Biłgoraju (PGE Paliwa), w Dęblinie, Karczmiskach, Mirczu i Małaszewiczach (PGG). Większość gmin w regionie podpisała umowy na dostawy węgla z LW Bogdanka (93), następnie z PGG (24) i PGE Paliwa (2).

Następnie wojewoda poinformował, że 22 listopada na konto urzędu wojewódzkiego wpłynęło z Ministerstwa Klimatu i Środowiska 63,4 mln zł, które będą przekazywane samorządom na wypłatę mieszkańcom dodatku węglowego.

"Jesteśmy w trakcie realizacji przelewów do gmin, przy czym ten proces pewnie będzie trwał jeszcze dzisiaj, dlatego, że staramy się weryfikować wysokość tych przelewów" - powiedział tłumacząc, że przy przekazywaniu drugiej transzy na rachunkach samorządów były jeszcze środki z pierwszej. "Trudno przekazywać kolejne środki dla takiej gminy, jeżeli nie dokonała wypłat dla wnioskodawców. Dlatego też teraz przy dystrybucji zwracamy uwagę, czy poprzednie środki przekazane zostały wypłacone" - wyjaśnił wojewoda.

Mówiąc o przyznanych środkach w poprzednich miesiącach wymienił, że do 21 września urząd wojewódzki przekazał gminom na ten cel 615,8 mln zł, a 31 października - 62,2 mln zł.

Omawiając realizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła wojewoda poinformował, że gminy z woj. lubelskiego otrzymały dodatki energetyczne w wysokości 98,4 mln zł (październik) i 43 mln zł (listopad).

"Według stanu na 23 listopada br. gminy wypłaciły ok. 85 proc. środków otrzymanych na październiki i listopad" - podał Sprawka.

Na wypłatę dodatków na grudzień - poinformował wojewoda - Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało wojewodzie 27 mln zł, które zostaną przekazane gminom po weryfikacji wniosków.

Sprawka przypomniał, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła przewiduje trzy formy wsparcia: rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych o mocy do 5 MW, które działają bez koncesji i zatwierdzonej taryfy prezesa URE; dodatki dla gospodarstw domowych ogrzewanych m.in. peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, biomasą, olejem opałowym lub LPG; dodatki dla podmiotów wrażliwych (np. ośrodków zdrowia, szkół, żłobków, kościołów, ochotniczych straży pożarnych, domów pomocy).

Jak podał, wnioski można składać do 30 listopada. Na początku listopada prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy. Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go mieszkańcom za nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego - należy w tym celu złożyć w gminie wniosek o preferencyjny zakup węgla. Jeśli natomiast sprzedaż będzie prowadzić gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, węgiel będzie można kupić po przedstawieniu zaświadczenia wystawianego przez wójta, burmistrza lub prezydenta o tym, że otrzymało się dodatek węglowy.

