Wojewoda lubelski: pracujemy nad ustosunkowaniem się do postulatów protestujących przewoźników

Pracujemy nad ustosunkowaniem się do postulatów przewoźników blokujących przejazd do przejścia granicznego w Dorohusku; do spotkania dojdzie na początku następnego tygodnia - poinformował w sobotę wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Wojewoda lubelski podczas konferencji prasowej w sobotę odniósł się do postulatów przewoźników, którzy od czwartku protestują na prowadzącej do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku drodze krajowej nr 12 w miejscowości Okopy.

"Jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z komitetem protestacyjnym, ale również ze stroną ukraińską, Ministerstwem Infrastruktury - panem wiceministrem Rafałem Weberem. W tej chwili pracujemy nad ustosunkowaniem się do tych postulatów. Myślę, że na początku następnego tygodnia dojdzie do spotkania, gdzie pierwsze uszczegółowienia, stanowiska co do możliwości czy całkowitej realizacji postulatów czy częściowej przekażemy protestującym" - powiedział Sprawka.

Przypomniał, że z przedstawicielami komitetu protestacyjnego spotkał się dwa razy - przed rozpoczęciem zgromadzenia i w czwartek.

Jak podał, poprosił protestujących o uszczegółowienie postulatów, które następnie przekazał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Infrastruktury.

Wymieniając postulaty przewoźników podał: przywrócenie obowiązku posiadania przez przewoźników ukraińskich zezwoleń na przewozy towarowe; zakaz rejestrowania w Polsce firm transportowych przez przewoźników ukraińskich; wprowadzenie wymogu posiadania na terenie Polski licencji przez przewoźników ukraińskich wydawanych przez stronę ukraińską, które byłyby analogiczne do licencji na międzynarodowe przewozy wymaganych od polskich przewoźników; likwidację procederu wymuszenia przez ukraińską Inspekcję Transportu Drogowego opłat od polskich przewoźników za przewóz towarów pojazdami poniżej normy Euro 4; uporządkowanie po stronie ukraińskiej przestrzegania prawa w stosunku do polskich przewoźników, w zakresie procedur karania mandatami; potwierdzenie przez stronę ukraińską interpretacji, że ładunki przewożone przez polskich przewoźników z innych krajów UE na Ukrainę z tranzytowaniem przez Polskę nie wymagają dodatkowych zezwoleń i mogą się odbywać na podstawie umowy między UE a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów z 22 czerwca 2022 r.; przyśpieszenie objęcia wszystkich przewozów towarowych systemem SENT lub e-TOLL; postulat pilnego spotkania przewoźników z ministrem infrastruktury.

"Polscy przewoźnicy protestujący sygnalizują nierówną konkurencję na rynku przewozów między przewoźnikami polskimi a ukraińskimi. Na tej podstawie formułują wniosek, że są wypychani z rynku" - wskazał Sprawka dodając, że jedną z przyczyn "wypychania z rynku" jest konkurencyjna cena przewoźników ukraińskich m.in. z powodu niższych kosztów wynagrodzeń kierowców i niższych cen paliwa.

Wojewoda zwrócił uwagę, że przewoźnicy powiadomili go o pojedynczych przypadkach domagania się przez ukraińską Inspekcję Transportu Drogowego od polskich przewoźników spełnienia normy emisyjności spalin Euro 4 i próbach nakładania na nich kar. Zastrzegł, że ta informacja nie jest w tej chwili zweryfikowana, dlatego zwrócił się do przewoźników o przekazywanie udokumentowanych przypadków, które będzie mógł następnie przekazać do Ministerstwa Infrastruktury i stronie ukraińskiej.

"Jesteśmy w stałym kontakcie - mówię o sobie - z konsulem Ukrainy w Lublinie, ale również z panem ambasadorem Ukrainy w Polsce i wczoraj przekazaliśmy pierwsze kopie tych mandatów, które zdaniem przewoźników są niewłaściwie wystawione, udokumentowane" - powiedział dodając, że mandaty są przekazywane stronie ukraińskiej celem weryfikacji czy takie sytuacje rzeczywiście mają miejsce i - jeśli tak - z prośbą, żeby z tego typu zjawiskami strona ukraińska walczyła.

Zapytany przez media o przedłużenie zezwoleń na przewozy towarowe dla przewoźników ukraińskich przyznał, że jest to regulacja na poziomie UE. "Nie ma tutaj możliwości zmian zasad na bazie umowy dwustronnej Polska - Ukraina" - stwierdził.

Jak zauważył wojewoda, część postulatów dotyczy granicy polsko-ukraińskiej, ale również polsko-białoruskiej i rosyjskiej.

W czwartek w południe rozpoczął się protest przewoźników blokujących drogę krajową nr 12 w Okopach, która prowadzi do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku.

Manifestanci co godzinę przepuszczają po jednym pojeździe na wjeździe i wyjeździe z Polski. Wyjątkiem są członkowie grup ratowniczych, ich wyposażenie i środki pomocy, pojazdy straży pożarnej, służb sanitarnych, autobusy komunikacji międzynarodowej dokonujące regularnych przewozów osób oraz środki transportu przewożące żywe zwierzęta, towary szybko psujące się (np. mleko, mięso, ryby, owoce, warzywa, kwiaty cięte), a także krew, osocze, materiały biologiczne oraz towary niebezpieczne (np. paliwo) i pomoc humanitarna. Protestujący przepuszczają wymienione grupy pojazdów po zebraniu się pięciu samochodów, ale najpóźniej po godzinie oczekiwania.

Jak podała GDDKiA, utrudnienia możliwe są przez miesiąc, do 3 czerwca br. Informacje o blokadzie drogi wyświetlane są również na znakach o zmiennej treści na drodze S12 na odcinku węzeł Świdnik - węzeł Piaski Wschód.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl