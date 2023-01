Wojewoda lubelski: samorządy zgłosiły zapotrzebowanie na 97 tys. ton węgla w preferencyjnej cenie

Samorządy z Lubelszczyzny zgłosiły zapotrzebowanie na ok. 97 tys. ton węgla w preferencyjnej cenie, z czego do 6 stycznia br. dostarczono ok. 79 tys. ton - przekazał we wtorek wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Wojewoda lubelski podczas konferencji prasowej we wtorek poinformował, że w 2022 r. samorządy z regionu zgłosiły zapotrzebowanie na ok. 97 tys. ton węgla w preferencyjnej cenie, z czego do 6 stycznia br. zrealizowano dostawy ok. 79 tys. ton (81,5 proc. zapotrzebowania).

Wojewoda przypomniał, że w woj. lubelskim funkcjonują trzy podmioty, które dostarczają węgiel w preferencyjnej cenie: PGE Paliwa, PGG i LW "Bogdanka". Spośród 213 gmin w regionie 112 było obsługiwanych przez Bogdankę, która wywiązała się z dostaw opału w stu procentach.

"Z wielu różnych przyczyn - m.in. logistycznych - pozostałe podmioty nie zrealizowały w pełni zapotrzebowania za 2022 r., dlatego do części samorządów oddelegowana została Bogdanka do wsparcia tych dwóch spółek" - podał Sprawka.

Informując o zmianie organizacyjnej wojewoda podał, że Bogdanka została oddelegowana do obsługi gmin z powiatów: łukowskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego, bialskiego (z wyjątkiem miasta i gminy Biała Podlaska, gdzie węgiel nadal będzie dostarczała spółka PGE Paliwa) i gminy Mircze (pow. hrubieszowski).

"Oznacza to, że te dwie spółki (PGE i PGG - PAP) realizują zaległości za 2022 r., natomiast Bogdanka wchodzi z ofertą umowy na drugą transzę, czyli za 2023 r." - wyjaśnił.

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne zakłada, że mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Gmina może sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Węgiel w preferencyjnej cenie mogą kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Sprzedawcom tego węgla przysługują rekompensaty, których maksymalny limit na 2023 r. ustalono na 4,9 mld zł.

Mówiąc o dodatkach węglowych wojewoda poinformował, że do 31 grudnia 2022 r. do gmin wpłynęło ponad 370,8 tys. wniosków o ich wypłatę, natomiast urząd wojewódzki przekazał do gmin na ten cel 916,5 mln zł (898,5 mln zł na wypłatę dodatków i 17,9 mln zł na koszty obsługi). Jak wyjaśnił Sprawka, trwa proces wypłaty dodatków i weryfikacja kolejnych wniosków.

Wyjaśnił, że przez realizacją wypłaty część samorządów musi jeszcze podjąć uchwały wprowadzające te środki do uchwały budżetowej. "Stąd też, w niektórych samorządach może być taka sytuacja, że pieniądze na koncie gminy są, ale wypłaty nie są realizowane w oczekiwaniu na uchwałę rady danej jednostki samorządu terytorialnego" - stwierdził.

Służby wojewody podały w komunikacie, że przyznano ponad 291,8 tys. dodatków, z czego wypłacono blisko 290,1 tys. na łączną kwotę prawie 870,9 mln zł. Na wypłatę - dodano - oczekuje 1,5 tys. wnioskodawców, a w przypadku 72,2 tys. wniosków wydano decyzję odmowną, pozostawiono bez rozpatrzenia lub wnioskodawca dobrowolnie wycofał wniosek.

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł zasila budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Przysługuje gospodarstwom, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można było składać do gminy do 30 listopada 2022 r.

