Wojewoda małopolski wydał zezwolenie na realizację kolejnego odcinka S7

Wojewoda małopolski wydał w poniedziałek zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 18-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 z Krakowa do Warszawy od węzła Widoma do węzła Igołomska w Krakowie.

"To kolejne dobre informacje dla mieszkańców nie tylko Krakowa i Małopolski, ale całej Polski, bo ten odcinek S7 czekał na realizację od wielu lat. My to zadanie postawiliśmy sobie jako jedno z zasadniczych" - mówił na konferencji prasowej wojewoda Piotr Ćwik. Podkreślił dobrą współpracę z krakowskim oddziałem GDDKiA.

ZRID dotyczy odcinka o długości 18 km 296 metrów od węzła Widoma (bez tego węzła) do węzła Igołomska w Krakowie (bez węzła). Inwestycja będzie realizowana na terenie gminy miejskiej Kraków oraz powiatu krakowskiego w gminach: Iwanowice, Michałowice i Kocmyrzów-Luborzyca.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor może od razu przystępować do prac. Jak powiedział dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński, przekazanie placu budowy wykonawcy powinno nastąpić w ciągu siedmiu dni roboczych. GDDKiA podpisało umowę na realizację tego odcinka S7 z włoską firmą Salini Impregilo S.p.A (od połowy lipca zmieniła ona nazwę na Webuild S.p.A).

Koszt zadania to 1 mld 72,5 mln zł.

"Na tym odcinku do wybudowania będą 42 obiekty inżynierskie. W granicach miasta będzie to droga trójjezdniowa z rezerwą pod trzeci pas na odcinku pozamiejskim" - mówił Pałasiński. "Wykonawca, z tego co wiem, mobilizuje siły na roboty przygotowawcze: wycinki, wyburzenia i wykonanie dróg dojazdowych. Firma nie przekazuje nam sygnałów, żeby miała nie wykonywać tych prac. Zobaczymy, jak będzie rozwijała się sytuacja i będziemy zachowywać się zgodnie z warunkami kontraktu" - dodał.

Zgodnie z umową ten odcinek S7 powinien być gotowy na przełomie 2023/24.

W 2019 roku wojewoda małopolski wydał zezwolenie na realizację dwóch innych odcinków drogi ekspresowej S7 Kraków-Warszawa: Szczepanowice-Widoma (prace tam już się toczą) oraz granica województwa - węzeł Miechów. Zezwolenie dla ostatniego planowanego ponad 5-kilometrowego odcinka tej trasy Miechów - Szczepanowice powinno być gotowe - jak mówił wojewoda - na początku przyszłego roku.