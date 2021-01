Wojewoda Mazowiecki ostrzega: w powiecie otwockim wykryto ognisko wścieklizny

Wścieklizna została potwierdzona u lisa, w miejscowości Izabela, na terenie gminy Wiązowna, w powiecie otwockim. W związku z tym wyznaczono ognisko tej choroby - poinformowała w środę rzeczniczka Wojewody Mazowieckiego Ewa Filipowicz.

Wojewoda Mazowiecki na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu otwockiego, mińskiego i miasta stołecznego Warszawy (dzielnice Wawer i Wesoła).

Obszarem zagrożonym wścieklizną zostały objęte następujące obszary: w Warszawie, w dzielnicy Wawer - część dzielnicy ograniczona od północy Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, od zachodu ulicą Kwitnącej Akacji, od południa ulicą Izbicką, ulicą Zagórzańską i ulicą Złotej Jesieni; w Warszawie, w dzielnicy Wesoła - część dzielnicy na południe od ulicy Trakt Brzeski oraz część dzielnicy ograniczona od północy linią kolejową, od zachodu ulicą I Praskiego Pułku i od południa ulicą Trakt Brzeski; w powiecie mińskim: miasto Sulejówek; w powiecie mińskim, w gminie Halinów miejscowości Długa Kościelna - część miejscowości na zachód od ulicy Jana Kochanowskiego, Długa Szlachecka - część miejscowości na zachód od ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Grabina, Halinów - część miejscowości na zachód od ulicy Okuniewskiej, Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Stary Konik; w powiecie otwockim, w gminie Wiązowna miejscowości: Boryszew, Emów, Duchnów, Góraszka, Izabela, Majdan, Michałówek, Stefanówka, Wiązowna, Zagórze, Zakręt.

Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje nakaz trzymania psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu. Pozostałe zwierzęta powinny przebywać w ogólnikach lub w zamkniętych wybiegach.

Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje zakaz organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę oraz organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.

Wścieklizna jest chorobą zakaźną zwierząt (atakującą ośrodkowy układ nerwowy ludzi oraz zwierząt stałocieplnych), która podlega obowiązkowi zwalczania. Wirus wścieklizny jest odporny na gnicie i zamarzanie, natomiast wrażliwy jest na ogrzewanie (w temperaturze 60 st. C przeżywa 5 minut) oraz na działanie większości środków dezynfekujących. Do zakażenia wścieklizną dochodzi zazwyczaj na skutek pogryzienia przez chore zwierzę. Zakażenie jest możliwe poprzez kontakt ze śliną chorego lub zakażonego zwierzęcia. Wirusy wścieklizny początkowo atakują zakończenia nerwowe uszkodzonych miejsc, a następnie poprzez nerwy obwodowe mózg. Prawie zawsze jest to choroba śmiertelna.