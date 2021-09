Wojewoda o EEC 2021: potrzebujemy dyskusji o gospodarce

Z ogromnymi nadziejami czekamy na tegoroczną edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego, aby dyskutować o funkcjonowaniu gospodarki po pandemii i doświadczeń, jakie powinniśmy z niej wyciągnąć przygotowując się do zażegnywania podobnych kryzysów w przyszłości – powiedział Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski. Ważnym tematem będą także założenia Polskiego Ładu.

Inwestorzy zainteresowani Polską

Według Jarosława Wieczorka dzięki temu mamy szanse stać się realnym partnerem dla międzynarodowych firm poszukujących możliwości skracania łańcuchów dostaw. - Widać to choćby po zainteresowaniu inwestorów zagranicznych lokowaniem nowych przedsięwzięć w Europie Środkowej. Polska jako lider regionu jest beneficjentem tego trendu – powiedział Jarosław Wieczorek.Czytaj także: Kluczowe tematy, żywe zainteresowanie, duża skala. Europejski Kongres Gospodarczy tuż tuż Najbardziej dostrzegalne są inwestycje w branży automotive, w gałęziach związanych z elektryfikacją, nowoczesnymi rozwiązaniami wodorowymi czy w technologiach medycznych. Wysoko wykształcona kadra sprzyja również sadowieniu się w regionie branży IT czy sektora usług dla biznesu.Tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w Katowicach od 20 do 22 września. Zaplanowano podczas imprezy ponad 100 sesji tematycznych oraz wydarzenia towarzyszące.Główne nurty tegorocznych dyskusji? Czas odbudowy w gospodarce, Europejski Zielony Ład, międzynarodowy handel i relacje gospodarcze po pandemii oraz cyfryzacja. Ważnym zagadnieniem będzie także „Obywatel i konsument w czasach nowej normalności”.Wydarzeniu towarzyszą również kolejne edycje konkursów Start-up Challenge 2021, Top Inwestycje Komunalne oraz Inwestor bez Granic.