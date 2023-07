Wojewoda podlaski: ok. 6 mld zł trafiło do rodzin w regionie ze świadczenia 500 plus

Ok. 6 mld zł ze świadczenia 500 plus trafiło dotąd do rodzin w Podlaskiem - poinformował w niedzielę wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Zapowiedział, że podniesienie tego świadczenia do 800 zł - co ma nastąpić od 2024 r - będzie promowane przez urząd podczas specjalnych pikników w regionie.

Wojewoda przypomniał, że ustawę w sprawie 800 plus przyjął w lipcu Sejm. Nowelizacja podwyższa świadczenie 500 plus do 800 zł na dziecko. Wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

"Chcemy się tą informacją dzielić z naszymi mieszkańcami, z polskim społeczeństwem, bo to jest ważny krok wzmacniający polskie rodziny, wzmacniający wychowanie polskich dzieci, stąd jest ogólnokrajowa akcja, kampania dotycząca propagowania tych zmian pod hasłem +800 plus+" - mówił w niedzielę podczas konferencji prasowej przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim wojewoda Paszkowski.

W Podlaskiem w ramach akcji - organizowanej wspólnie z ministerstwem rodziny i polityki społecznej - będzie jeździł specjalny oznakowany bus. Zaplanowano także cykl promocyjnych pikników rodzinnych ze stoiskami, które - jak zapowiedział wojewoda - odbędą się: 23 lipca w Supraślu, 6 sierpnia w Łomży, 20 sierpnia w Suwałkach i 3 września w Czartajewie pod Siemiatyczami.

Bohdan Paszkowski podsumował, że od początku działania świadczenia 500 plus (od kwietnia 2016 r.) do rodzin w regionie wpłynęło prawie 6 mld zł. Świadczenie jest obecnie wypłacane w Podlaskiem dla ok. 206 tys. dzieci (ok. 7 mln w całej Polsce).

"Program bardzo istotnie wzmocnił polskie rodziny" - ocenił wojewoda. Dodał, że pieniądze wspierają edukację dzieci, sport, kulturę lub też są odkładane przez rodziców na przyszłość dzieci. "To diametralnie zmieniło ten obraz i siłę polskich rodzin" - mówił Paszkowski.

Wskazał, że jest to widoczne, np. w Podlaskiem w spadku liczby świadczeń społecznych. Wojewoda podał, że w 2016 r. korzystało z nich ponad 100 tys. osób, obecnie ok. 56 tys.

"Oczywiście zmieniły się warunki, zmieniło się bezrobocie - ono jest bardzo niskie w tej chwili, w naszym województwie jeszcze trochę wyższe - ale to świadczy o tym, że świadczenie wzmacniające rodziny zmieniło możliwości i dało taką stabilizację polskim rodzinom czy osobom wychowującym dzieci" - powiedział Paszkowski.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

