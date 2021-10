Wojewoda podlaski: w zw. ze stanem wyjątkowym dotąd przyznano 8 rekompensat na kwotę ok. 330 tys. zł

Osiem rekompensat na łączną kwotę ok. 330 tys. zł przyznał dotąd wojewoda podlaski podmiotom z branży turystycznej, które w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.

Wojewoda Bohdan Paszkowski poinformował, że być może jeszcze we wtorek ta kwota będzie podwojona, bo będą wydane kolejne decyzje.

Wojewoda podał, że do urzędu wojewódzkiego wpłynęło dotąd 46 wniosków o rekompensaty i 5 o odszkodowanie od Skarbu Państwa za straty majątkowe w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego. Takie odszkodowanie przewidują przepisy z 2002 r.

"Staramy się, żeby zgodnie z przepisami prawnymi, ten proces odbywał się jak najpłynniej" - powiedział o rekompensatach wojewoda.

Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w części województw podlaskiego i lubelskiego w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Początkowo był wprowadzony na 30 dni, a potem przedłużony o kolejnych 60. Stanem wyjątkowym są objęte 183 miejscowości w pasie o szerokości 3 km od granicy z Białorusią w części obu tych województw.

1 października prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o uchwalonej wcześniej w parlamencie ustawie o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Mogą się o nią starać przedsiębiorcy i rolnicy prowadzący usługi hotelarskie, podmioty działające w gastronomii, organizatorzy turystyki, firmy zajmujące się pilotowaniem wycieczek lub przewodnicy turystyki oraz firmy, które wypożyczają lub dzierżawią sprzęt turystyczny i rekreacyjny.

Rekompensata przysługuje w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy z prowadzonej działalności na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a podstawą do wyliczeń są czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r.

Podlaski poseł PO Robert Tyszkiewicz złożył we wtorek do ministra spraw wewnętrznych i administracji (i przekazał także wojewodzie podlaskiemu) interpelację poselską ws. przepisów związanych z rekompensatą. Podniósł w niej np. sprawę pomocy de minimis i chce wyjaśnień, czy kwota rekompensaty będzie wliczana do limitu de minimis określonego w rozporządzeniu Komisji Europejskiej na sumę 200 tys. euro w ciągu trzech lat. Argumentuje, że obecne zapisy uniemożliwiają skorzystanie z rekompensat np. dużym hotelom, które już wcześniej wykorzystały taką pomoc.

Tyszkiewicz mówił we wtorek na konferencji prasowej przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, że rejony objęte stanem wyjątkowym są faktycznie "objęte lockdownem". "Nie ma tam turystów, nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności" - mówił poseł.

Poinformował, że dwukrotnie organizował w Hajnówce spotkania z przedsiębiorcami na temat rekompensat, aby pomóc w wyjaśnianiu różnych kwestii z tym związanych.

Tyszkiewicz mówił, że potencjalni wnioskodawcy boją się składać wnioski, w obawie o to, że będą odrzucone. Mówił, że "nie ma jasności czy składany wniosek jest poprawny". Dodał, że ten strach wiąże się z tym, że decyzja wojewody jest ostateczna, choć można się od niej odwołać do sądu, potencjalni wnioskodawcy wolą czekać. "To jest niebezpieczna sytuacja"- mówił.

Wojewoda w odpowiedzi zapewnił w rozmowie z dziennikarzami, że "zawsze jest możliwość poprawienia", nawet negatywnie rozpatrzony wniosek można poprawić, złożyć kolejny, uzupełniony, udokumentowany.

Paszkowski poinformował, że o rekompensatach już wcześniej rozmawiał z przedstawicielami przedsiębiorców, ostatnio także ze starostami, jest w stałym kontakcie z gminami. Powiedział, że na razie wystąpił o zabezpieczenie kwoty 5 mln zł na rekompensaty z zaznaczeniem, że kwota ta może być większa.

"Mam nadzieję, że ten proces będzie przebiegał również sprawnie w przyszłości" -powiedział o realizacji rekompensat wojewoda. Wyraził także przekonanie, że przyznanie pierwszych rekompensat zachęci innych uprawnionych do tego, by składali wnioski. Zaznaczył także, że być może są jakieś problemy wynikające z tego że np. jakaś działalność była nieewidencjonowana albo - jak to ujął "być może również nie zawsze miała odzwierciedlenie w ujęciu podatkowym".

