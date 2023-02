Wojewoda śląski: od 2016 r. ponad 1 mld zł wsparcia z rządowego programu drogowego

Od 2016 r. na modernizacje i remonty dróg samorządowych w woj. śląskim skierowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i jego poprzednika ponad 1 mld zł – powiedział w czwartek w Knurowie (Śląskie) wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. To o ponad 200 proc. więcej, niż za rządów PO-PSL – podkreślił.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawny Fundusz Dróg Samorządowych) w ramach naboru wniosków na 2023 r.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej z udziałem lokalnych samorządowców wojewoda Wieczorek stwierdził, że RFRD jest jedną z kluczowych form wsparcia infrastruktury powiatowej i gminnej na poziomie lokalnym. "Przez okres od 2016 r. do 2023 r. z RFRD oraz programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej do woj. śląskiego wpłynęło ponad 1 mld zł" - podał.

"W porównywalnym okresie od 2008 r. do 2015 r. w programach wsparcia infrastruktury lokalnej to było ponad 300 mln zł. Różnica tylko w tym jednym programie jest kolosalna, bo przekracza 200 proc. tego, co było za kadencji rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego" - zaznaczył wojewoda.

"Ale żeby tego było mało, należy do RFRD dodać dwa inne ogromne programy wsparcia. Jeden to Program Inwestycji Strategicznych - kolosalne środki, które wpłynęły do woj. śląskiego w kwocie ponad 2 mld zł na rozwój infrastruktury, z czego większość to była infrastruktura drogowa" - przypomniał Wieczorek.

"Do tego należy dołożyć Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - tam samorządy też postanowiły przeznaczyć większość środków na infrastrukturę drogową. Jeżeli dołożymy do tego inwestycje związane z budową dróg krajowych, ekspresowych i autostrad, gdzie w Programie dla Śląska kwota oscyluje wokół 10 mld zł, a wydatkowana jest większość z tego, jeżeli dołożymy do tego Program Budowy Dróg Krajowych do 2023 r., nasze województwo jest zaprojektowane na 26 mld zł" - wyliczył wojewoda.

Zgodnie z przekazanym w czwartek przez służby wojewody zestawieniem w latach 2008-15 w regionie przy wsparciu rządowym wyremontowano 612 km dróg za blisko 357 mln zł, a w latach 2016-23 przy wsparciu programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej i RFRD - 788 km za 1,083 mld zł.

Starosta gliwicki Włodzimierz Gwiżdż przekazał w czwartek, że w Knurowie przy wsparciu RFRD na poziomie 1,5 mln zł wyremontowano ul. Szpitalną wraz z budową nowego ronda im. marszałka Focha. Samorządy powiatu i miasta dołożyły do tej inwestycji po 950 tys. zł. "Ta inicjatywa jest jakąś kropelką w tym morzu potrzeb, jakie drogownictwo do nas wnioskuje" - ocenił.

"Z RFRD teraz zostały przydzielone kolejne środki - tutaj w Żernicy mamy ul. Olchową: 600 metrów do naprawy, zabudowania ciągu pieszego" - zasygnalizował starosta. "Więc to jest kolejna pomoc dla samorządów. Samorządy sobie same nie poradzą, a współpraca z rządem, czy takie fundusze rządowe, pozwalają nam rozwijać i utrzymywać dobry stan dróg" - uznał Gwiżdż.

Prezydent Knurowa Adam Rams podał, że od 2018 r. to miasto otrzymało z programów rządowych 65,7 mln zł. "To są ogromne pieniądze, które przekute zostały na konkretne inwestycje" - podkreślił. W ostatnim rozdaniu z RFRD knurowski samorząd otrzymał 4,9 mln zł, dzięki czemu wkrótce przystąpi do przebudowy ul. 26 Stycznia, która łączy ul. Szpitalną z ul. 1 Maja.

W woj. śląskim dofinansowanych w tym roku z RFRD ma zostać 87 zadań: 31 powiatowych i 56 gminnych. Zakładają one budowę, przebudowę lub remonty 128 kilometrów dróg: 62 km powiatowych i 66 km gminnych. Limit na dofinansowanie zadań w regionie to 139,1 mln zł: 69 mln zł na zadania powiatowe i 70,1 mln zł gminne.

W całej Polsce w ramach RFRD rządowe wsparcie uzyska w tym roku 1780 zadań, w tym 538 powiatowych i 1242 gminnych. Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 2,8 tys. km dróg: 1,5 tys. km powiatowych i 1,3 tys. km gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi blisko 1,4 mld zł, a zadań powiatowych ponad 1,2 mld zł, zaś wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł. Premier zatwierdził też dofinansowanie 18 zadań miejskich.

Dotychczas w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2022 r. w całym kraju na budowę, przebudowę lub remont 18 tys. km dróg samorządowych przeznaczono prawie 13 mld zł. Wsparcie z tego programu trafia na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych, zadania zwiększające bezpieczeństwo pieszych, budowę obwodnic w ciągach dróg samorządowych, a także na drogi o charakterze obronnym.

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl