Wojewoda śląski: ponad 6,55 mld zł wsparcia dla przedsiębiorców z regionu

Ponad 6,55 mld zł wsparcia trafiło dotąd w różnych formach do przedsiębiorców z woj. śląskiego w związku z epidemią koronawirusa – przekazał we wtorek wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Podczas wtorkowego briefingu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wojewoda uściślił, że na tę kwotę składają się m.in. ponad 5 mld zł subwencji dla ponad 27,5 tys. firm, a także wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na blisko 650 mln zł czy pożyczki z Funduszu Pracy na blisko 500 mln zł.

Wojewoda przypomniał, że dotąd obowiązują pakiety rozwiązań składające się na trzy tzw. tarcze antykryzysowe; czwarta tarcza jest obecnie procedowana. Trzy główne instytucje zaangażowane we wdrażanie tarcz, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz Polski Fundusz Rozwoju.

ZUS zapewnia m.in. możliwość zwolnień z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj oraz świadczenia postojowe. Urzędy pracy oferują wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę miejsc pracy, niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy, dofinansowanie części kosztów działalności oraz wynagrodzeń. PFR zapewnia subwencje dla firm oraz inne formy ich finansowania.

"Największym chyba wsparciem jest możliwość otrzymania subwencji, która może być w 75 proc. bezzwrotna. To największa wartość, jeśli chodzi o liczby bezwzględne, wsparcia dla naszego województwa" - zaznaczył Wieczorek.

Wojewoda podał, że do 28 maja br. z subwencji na łączną kwotę 5,035 mld zł skorzystało w regionie 27 565 firm, zatrudniających 236 107 pracowników. Największe wsparcie w postaci subwencji z PFR trafiło do firm z Katowic (łącznie 535,9 mln zł), Częstochowy (382,6 mln zł) i Bielska-Białej (382,3 mln zł).

Z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych łącznie 648,1 mln zł wsparło - na podstawie 831 wniosków - blisko 148,2 tys. miejsc pracy w woj. śląskim. Świadczenia postojowe w łącznej kwocie 217,7 mln zł rozdzielono na podstawie blisko 111 tys. wniosków.

Ze zwolnień ze składek ZUS za marzec i kwiecień skorzystało ponad 303 tys. podmiotów (na prawie 850 mln zł). Na pożyczki ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów działalności rozdysponowano 495,6 mln zł (na ponad 100,3 tys. pozytywnie rozpatrzonych wniosków spośród 156,8 tys. złożonych).

Największe kwoty wsparcia z Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla zakładów otrzymały w regionie: ZF Automotive Systems Poland (10,4 mln zł), Lear Corporation Poland II (10,1 mln zł), Tauron Wytwarzanie (6,2 mln zł), Agata SA (3,8 mln zł) i TI Poland (3,6 mln zł).

W ramach narzędzi wsparcia dla samozatrudnionych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie pozytywnie rozpatrzono blisko 6,6 tys. wniosków (z 13,4 tys. złożonych) na łączną kwotę dofinansowania blisko 33,5 mln zł.

Ogółem wartość tarczy antykryzysowej w ramach czterech filarów (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, EFS i świadczenia postojowe) sięgnęła w regionie 1,55 mld zł.

"Gdy dodamy do tego wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju, mamy kwotę 6,55 mld zł" - wyliczył we wtorek wojewoda. "Jak dodamy do tego jeszcze kwoty z tytułu zwolnień z opłat na składki ubezpieczeń społecznych, to przekraczamy znacząco 7 mld zł wsparcia dla przedsiębiorców" - podsumował.

"Oczywiście to nie jest koniec wsparcia - te środki cały czas płyną i będą płynąć" - zapewnił Wieczorek. "To jest nasz wspólny wysiłek: wysiłek budżetu państwa, czyli wysiłek nas - obywateli. Ta redystrybucja naszych dóbr, naszego kapitału, Polaków, naszego narodowego majątku, ma przede wszystkim służyć dalszemu rozwojowi, abyśmy mogli przetrwać te trudne miesiące" - dodał.

"Epidemia jeszcze trwa, ona jest w fazie stabilnej, wygasającej. Natomiast my musimy jako obywatele wracać do normalności, mieć za co utrzymać nasze rodziny i myśleć spokojnie o naszej wspólnej przyszłości" - skonkludował wojewoda Jarosław Wieczorek.