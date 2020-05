Wojewoda świętokrzyski: tarcza antykryzysowa z poziomu Warszawy i województwa jest komplementarna

Tarcza antykryzysowa z poziomu Warszawy i województwa jest komplementarna. W znakomity sposób zabezpiecza wszystkie potrzeby przedsiębiorców – mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Wojewoda wspólnie z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim podsumowali dotychczasową pomoc udzieloną przedsiębiorcom z regionu.

"Tarcza antykryzysowa również w naszym województwie znalazła swoje odzwierciedlenie. Jeszcze do niedawana urzędy pracy w województwie w zasadzie cierpiały na brak pracy. Kryzys przewartościował nasze postawy i to jak te urzędy się spisują. Urzędy pracy mają bardzo dużo środków, które mogą przeznaczyć na przedsiębiorstwa" - mówił wojewoda.

Zaznaczył, że urzędy pracy z regionu mają do dyspozycji około 150 milionów złotych, które w formie pożyczek będą przekazywane przedsiębiorcom na pokrycie bieżącej działalności. "Wsparcia udziela także Bank Gospodarstwa Krajowego, który przeznaczył 140 milionów złotych, realizując zabezpieczenia finansowe dla 240 przedsiębiorców" - dodał.

Zwrócił uwagę, że wsparciem w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zostało objętych kilka tysięcy pracowników, a łączna kwota świadczeń to prawie 242 miliony złotych.

"Tarcza antykryzysowa z poziomu Warszawy i województwa jest komplementarna. W znakomity sposób zabezpieczają wszystkie potrzeby przedsiębiorców. Współpraca urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego procentuje tym, że świętokrzyscy przedsiębiorcy są dobrze zaopatrzeni w instrumenty finansowe" - mówił Koniusz.

Wojewoda podkreślił, że w maju na nowo uruchomiono fundusz rozwoju przewozów autobusowych. Program utworzony w 2019 roku miał doprowadzić do likwidacji tzw. białych plam komunikacyjnych w Polsce. "W 2019 roku samorządy otrzymywały dofinasowanie na poziomie złotówki do wozokilometra. Teraz będą to trzy złote. Dla województwa przeznaczone jest 55 milionów złotych, co stanowi 7 procent środków z całego funduszu" - powiedział wojewoda.

"Budujmy dobre programy przewozów. Nie zmarnujmy tych środków, to tylko od sprawności samorządów zależy czy nasi obywatele dojadą tam gdzie chcą" - dodała Koniusz.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski zaznaczył, że oprócz środków centralnych do dyspozycji przedsiębiorców jest pomoc z funduszy regionalnych.

"W tej chwili w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kierujemy 231 milionów złotych, na kredyty obrotowe i inwestycyjne dla przedsiębiorców. Te kredyty są udzielane na preferencyjnych warunkach. Nie ma potrzeby wnoszenia wkład u własnego. Pożyczki są udzielane na okres od 60 do 72 miesięcy. Po tym okresie jest jeszcze 6-miesięczna karencja" - powiedział Bętkowski.

Dodał, że kwoty zostały wygospodarowane dzięki m.in przesunięciom w Regionalnym Programie Operacyjnym województwa świętokrzyskiego. Wyliczał, że oprócz kredytów obrotowych, około 10 milionów złotych, zostanie przekazane na doradztwo dla firm. "Jest to odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorców, który zapowiadali, że taka pomoc jest im potrzebna. Pomoc będzie udzielana w formie voucherów w kwocie 50 tys. złotych" - powiedział Bętkowski.

Ponadto samorząd województwa przekaże ponad 2,5 miliona złotych na promocje różnych branż z województwa m.in. branży targowej.

"Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Komisją Europejską, mamy sygnał, że jeśli sytuacja w obszarze zdrowia i gospodarki, nie będzie się poprawiała i będziemy się borykać z skutkami pandemii, będzie możliwość sięgnąć po fundusze z tzw. środków klimatycznych. Pieniądze będzie można wykorzystać na wsparcie przedsiębiorców i walkę z pandemię" - dodał Bętkowski.

Zaznaczył, że dotąd wsparciem finansowym z regionalnej tarczy antykryzysowej zostało objętych ponad 250 przedsiębiorstw, którym wypłacono około 40 milionów złotych dofinansowań.