Wojewoda wielkopolski : Fundusz Dróg Samorządowych to najlepszy program drogowy, jaki się pojawił

„Samorządowcy podkreślają, że Fundusz Dróg Samorządowych to najlepszy program, jaki się pojawił, jeśli chodzi o inwestycje drogowe” – powiedział piątek w Kaliszu wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Wojewoda wielkopolski na piątkowym spotkaniu w Kaliszu z prezydentem miasta Krystianem Kinastowskim rozmawiał m. in. o Funduszu Dróg Samorządowych.

Na konferencji poinformował, że w 2019 r. Wielkopolska w ramach FDS otrzymała 412 mln zł dofinansowania na inwestycje drogowe o łącznej wartości 850 mln zł.

"To 268 inwestycji gminnych i powiatowych w Wielkopolsce, a remonty prowadzone były na długości prawie 400 km dróg" - przekazał wojewoda Łukasz Mikołajczyk.

Dla porównania powiedział, że przed rządami PiS na ten cel przeznaczano kilkadziesiąt mln zł.

Zdaniem wojewody Fundusz Dróg Samorządowych to najlepszy program, jaki się pojawił, jeśli chodzi o inwestycje drogowe.

Kalisz w ramach funduszu otrzymał w 2019 r. dofinansowanie na drogi w kwocie ponad 8,6 mln zł. Środki przeznaczono na rozbudowę ulic: Kordeckiego, Piwonickiej i Pokrzywnickiej.

"Teraz w ramach funduszu aplikowaliśmy o dofinansowanie do przebudowy ulicy Żwirki i Wigury oraz remontu ulicy Rajskowskiej razem z mostem na rzece Swędrni" - poinformował Krystian Kinastowski. Szacunkowy koszt to 5 mln zł.

Na konferencji wojewoda zapewnił, że wspiera budowę obwodnicy dla drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski-Kalisz-Konin.

"Rozwój infrastrukturalny to rozwój całego regionu. Dlatego jestem całkowicie za tym, żeby obwodnica Kalisza powstała" - powiedział Mikołajczyk.

Przypomniał, że 7 października 2016 roku w celu budowy obwodnicy zawarto umowę na przygotowanie m.in. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

"Opóźnienia, z jakimi mamy do czynienia, wynikają z licznych wniosków o zmianę trasy. Obecnie rozpatrywany jest wariant, forsowany przez gminę Nowe Skalmierzyce, co sprawiło, że nastąpiły pewne przesunięcia. Do 10 lutego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu ma otrzymać kompletną analizę wielokryterialną" - wyjaśnił.

Wojewoda zaapelował w Kaliszu do samorządowców o sięganie po środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Do tej pory w ramach programu - jak poinformował Mikołajczyk - w Wielkopolsce zawarto umowy o dofinansowanie w kwocie 447 tys. zł na organizację 87 linii autobusowych o łącznej długości ponad 4,5 tys. km.

"W Wielkopolsce mamy jeszcze wiele białych plam. W miejscowościach słabo skomunikowanych, gdzie ludzie starsi nie mogą dojechać ze względu na likwidację połączeń autobusowych, rząd ma przygotowane środki finansowe i należy po nie sięgnąć - powiedział.