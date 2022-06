Wojewoda wielkopolski o zmianach w PIT: rozwiązania obniżające ciężar fiskalny to dobry kierunek

Rozwiązania podatkowe obniżające ciężar fiskalny uważam za dobry kierunek - powiedział w poniedziałek o nowelizacji ustawy o PIT wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Zapewnił, że dla samorządów przygotowywane są rekompensaty za ewentualne zmniejszenie dochodów.

1 lipca wejdzie w życie nowelizacja ustawy o PIT, która zakłada m.in. likwidację ulgi dla klasy średniej oraz obniżenie podatku PIT z 17 proc. do 12 proc. W czasie poniedziałkowej konferencji w Poznaniu wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podkreślił, że nowelizacja wprowadza rozwiązania, które "są bardzo czytelne" i "korzystne z punktu widzenia podatników".

"To jest przede wszystkim obniżenie stawki podatkowej z 17 proc. na 12 proc.,(...) ale również uproszczenie pewnych mechanizmów fiskalnych, technicznych, tak ażeby to rozliczenie było jak najprostsze" - zaznaczył.

Pytany, czy według niego obniżanie podatków w czasie rosnącej inflacji jest dobrym rozwiązaniem ocenił, że fakt, iż "pieniądze są w kieszeni podatników" spowoduje, że w mniejszym stopniu odczują oni skutki wzrostu cen. "Te rozwiązania podatkowe obniżające ciężar fiskalny uważam za dobry kierunek" - powiedział.

Pytany o to, czy nie obawia się zmniejszenia dochodów samorządów w związku z obniżeniem podatków wskazał, że "są szykowane rozwiązania finansowe", które mają pokryć straty gmin czy powiatów. "Nazwałbym to pewnego rodzaju rekompensatami utraconych dochodów, ale pozostawmy te rozwiązania ustawodawcy" - dodał Zieliński.

Wojewoda podkreślił, że w związku z wchodzącymi zmianami Izba Administracji Skarbowej organizuje spotkania informacyjne dla podatników, zaplanowane m.in. w poznańskim urzędzie wojewódzkim.

Obecny na konferencji dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Marek Pospieski zaznaczył, że znowelizowane przepisy podatkowe będą miały zastosowanie przy rozliczeniu za 2022 r. "Nowe zasady dotyczą dochodów osiągniętych w całym tym roku" - podkreślił.

"Intencją ustawodawcy było znaczące uproszczenie obowiązującej materii prawnej i stabilizacja systemu podatkowego jako instytucji" - mówił.

Podkreślił, że nowelizacja nie zniosła wprowadzonej od 1 stycznia kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł i progu podatkowego na poziomie 120 tys. zł.

Wśród wprowadzonych zmian, oprócz obniżenia stawki podatku PIT, wymienił również likwidację "wywołującej wiele emocji" ulgi dla klasy średniej. Dodał, że nowelizacja wprowadza możliwość dokonania rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wcześniej wybrali podatek linowy lub ryczałt.

"Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzona zostanie możliwość dzielenia kwoty wolnej na maksymalnie trzech płatników oraz rozliczania jej w tytułach, w których dotychczas nie była ona przez nich uwzględniana. Myślę tutaj w szczególności o umowach zlecenia" - poinformował.

Pospieski dodał, że przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach podatku liniowego, ryczałtu bądź karty podatkowej będą mogli odliczyć część składek zdrowotnych.

"Nastąpi preferencyjne rozliczenie w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci, które to skorzystają z kwoty wolnej w podwójnej wysokości, czyli 60 tys. zł. Inne rozwiązanie prorodzinne, równie istotne, to zachowanie preferencji podatkowych przysługujących rodzicom w przypadku zwiększenia kwoty dochodów osiąganych przez dziecko z poziomu 3089 zł do kwoty 16 061 zł za rok 2022, jak również rozdzielenie renty rodzinnej od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko będzie uprawnione do skorzystania z kwoty wolnej" - wymieniał.

