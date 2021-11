Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie kupił mikroskop neurochirurgiczny za 12 mln zł

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie kupił nowoczesny mikroskop neurochirurgiczny za 12 mln zł.. Tym samym dołączył do grona nielicznych ośrodków pediatrycznych w Polsce wyposażonych w tak zaawansowany sprzęt - podała placówka.

W tym tygodniu zespół lekarzy z Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi, pod kierunkiem prof. Dawida Larysza, wykonał dwa pierwsze zabiegi z zastosowaniem nowoczesnego mikroskopu. Użycie tego sprzętu w znaczny sposób zmniejsza ryzyko powikłań podczas zabiegów i skraca ich czas - wskazuje szpital.

"Nowoczesny mikroskop neurochirurgiczny to urządzenie wyposażone w zaawansowaną kamerę w rozdzielczości 4K, pozwalające na powiększenie obrazu i dokładne obrazowanie operowanego mózgu i jego naczyń" - wyjaśnił prof. dr hab. n. med. Dawid Larysz, kierownik Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

Umożliwia on integrację wielu urządzeń stosowanych w trakcie tych niezwykle precyzyjnych zabiegów, takich jak system neuronawigacji czy neuromonitoringu śródoperacyjnego. Pozwala to przeprowadzić zabieg na delikatnym mózgu dziecka zgodnie ze wcześniejszym planem przedoperacyjnym. Wyjątkowe są również systemy fluorescencji, które poprzez zaawansowane filtry umożliwiają skuteczniejsze usuwanie zmian nowotworowych. Zastosowanie wbudowanego w mikroskop modułu oprogramowania inżynierskiego, sprzężonego z videoangiografią, uwidocznia i analizuje przepływ krwi w naczyniach, co jest niezwykle ważne w przypadku leczenia nowotworów i zmian naczyniowych - wyjaśniają medycy.

Wartość mikroskopu wynosi ok. 1,2 mln zł. Został on zakupiony w ramach projektu "Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami hematoonkologicznymi poprzez modernizację bazy Oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej i doposażenie w sprzęt do leczenia chorób nowotworowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie". Jest on finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, będącego w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia i wkładu własnego Samorządu Województwa. Łączna wartość projektu wynosi 16,1 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl