Wojewódzkie urzędy pracy w Rzeszowie i Kielcach przeszkolą 16 doradców zawodowych

16 doradców zawodowych zostanie przeszkolonych w ramach pilotażowego projektu, który realizować będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie razem ze swoim odpowiednikiem w Kielcach. Do szkolenia wykorzystana zostanie, po raz pierwszy w kraju, metoda superwizji.

Jak powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Rzeszowie dyrektor rzeszowskiego WUP Tomasz Czop, w związku z coraz mniejszym bezrobociem, młodzi ludzie muszą większą wagę przykładać do wyboru zawodu.

"Dlatego doradca zawodowy musi być obecny na każdym etapie wyboru ścieżki zawodowej. Rola doradcy będzie też coraz większa, jeśli chodzi o seniorów, których w naszym społeczeństwie przybywa. Dlatego realizujemy ten projekt, aby doradcom dać nowe narzędzie w ich pracy" - dodał.

Metoda superwizji, która będzie wykorzystywana do szkolenia doradców zawodowych w ramach wspólnego projektu urzędów pracy w Rzeszowie i Kielcach, do tej pory była stosowana m.in. do wspierania psychoterapeutów.

Jak tłumaczył Czop, celem superwizji ma być to, żeby doradcy umieli radzić sobie z tymi problemami, o których słyszą na co dzień w pracy.

Obecna na konferencji dyrektorka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska mówiła z kolei, że doradcy zawodowi pracują również z pracodawcami. "Mamy nadzieję, że dzięki naszemu projektowi będą wiedzieć, co zmienić w swojej pracy, jak lepiej pomagać, zarówno osobom bezrobotnym jak i pracodawcom" - dodała.

W trakcie spotkania z dziennikarzami podkreślono, że doradcy zawodowi często też wypalają się zawodowo. Przekonywano, że w przezwyciężeniu tego problemu ma pomóc metoda superwizji. Dzięki niej doradcy będą też w stanie lepiej skupić się na swojej pracy i zadaniach, które mają do wypełnienia.

Dotąd w kraju do szkolenia doradców zawodowych nie była wykorzystywana metoda superwizji. Dlatego projekt realizowany przez WUP w Rzeszowie i Kielcach jest pod tym względem pionierski.

W ramach projektu przeszkolonych zostanie w sumie 16 doradców (11 z Podkarpacia i pięć z Świętokrzyskiego), którzy po intensywnym szkoleniu sami staną się superwizorami i będą szkolić kolejnych doradców w innych urzędach pracy.

W ramach projektu mają być też wypracowane rekomendacje dla funkcjonowania modelu superwizji w poradnictwie zawodowym na poziomie całego kraju. Po akceptacji tych rekomendacji przez ministerstwo metoda szkolenia zostanie wpisana do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i będzie wdrażana jako rozwiązanie systemowe na terenie całego kraju.

Projekt realizują we współpracy wojewódzkie urzędy pracy w Rzeszowie i w Kielcach oraz powiatowe urzędy pracy z woj. podkarpackiego w Mielcu, Nisku, Stalowej Woli, Tarnobrzegu oraz z woj. świętokrzyskiego w Sandomierzu i Staszowie.

Budżet projektu wynosi ponad 1 mln zł i jest realizowany od stycznia 2022 r. i będzie do końca 2023 r.

