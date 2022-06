Województwo lubelskie i Polsko-Izraelska Izba Gospodarcza będą współpracować w zakresie nowych technologii

Przedstawiciele województwa lubelskiego i Polsko-Izraelskiej Izby Gospodarczej podpisali w poniedziałek w Lublinie list intencyjny o współpracy w zakresie nowych technologii. Stosunki gospodarcze z Izraelem powinniśmy cały czas odtwarzać na nowo - ocenił marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

List intencyjny ze strony województwa lubelskiego podpisali marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski i wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski, a ze strony Polsko-Izraelskiej Izby Gospodarczej prezes Elroy Knebel i wiceprezes Hubert Drabik. Współpraca ma dotyczyć wymiany doświadczeń technologicznych w sektorze handlowym, gospodarczym w zakresie wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej, rolniczym ze szczególnym uwzględnieniem produkcji rolnej i rolno-spożywczej.

"Nasze stosunki społeczne, gospodarcze z Izraelem trzeba cały czas odtwarzać na nowo. Powinniśmy blisko ze sobą współpracować, bo żyliśmy obok siebie blisko tysiąc lat, a ta współpraca może być korzystna dla obu stron" - podkreślił Stawiarski. Jego zdaniem "naród izraelski, żydowski to wysokie technologie, to ludzie, którzy czują środkową Europę, bo tu przez wieki mieszkali". "My jako Polacy też możemy Izraelczykom coś zaoferować i razem wspólnie współpracować oraz tworzyć nowe projekty dla dobra jednego i drugiego państwa" - dodał.

Elroy Knebel podkreślił, że w ramach współpracy izby z województwem można zainspirować i zrealizować wiele projektów polsko - izraelskich między innymi w sektorze medycznym czy agrobiznesie.

"Izrael zafascynował mnie tym, jak rozwija innowacje i jak je komercjalizuje. Coraz więcej projektów izraelskich jest kierowanych do młodych polskich przedsiębiorców, dzięki czemu jedna i druga strona może odnosić ogólnoświatowe korzyści" - stwierdził Hubert Drabik. Dodał, że właśnie podpisanie listu intencyjnego ma się przyczynić do rozwoju współpracy w tym zakresie.

Oprócz kooperacji w sektorze handlowym i gospodarczym, współpraca będzie dotyczyła uniwersytetów i ośrodków badawczych, kwestii profilaktyki i ochrony zdrowia, rozwoju turystyki, sportu i infrastruktury.

