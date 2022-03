Wojna i sankcje wstrząsają światowymi rynkami towarowymi

Surowce, z kilkoma wyjątkami, odnotowały silny wzrost od czasu, gdy prezydent Putin wydał rozkaz ataku na Ukrainę, w efekcie czego rynkowe obawy o ograniczoną podaż przerodziły się w realny zanik podaży. Ze względu na fakt, iż zarówno Rosja, jak i do pewnego stopnia Ukraina są głównymi dostawcami surowców dla gospodarki światowej, jesteśmy obecnie świadkami historycznych przemian, ponieważ coraz większa izolacja Rosji i nakładanie sankcji na samą siebie przez społeczność międzynarodową odcinają główną linię zaopatrzenia w energię, metale i produkty rolne.

Ryzyko geopolityczne

Ropa naftowa odnotowała w czwartek czternastoletnie maksimum po tym, jak cena ropy Brent niemal osiągnęła poziom 120 dol/b, po czym nastąpiła korekta o 10 dol. w związku ze spekulacjami, że w weekend może zostać osiągnięte porozumienie nuklearne z Iranem. Światowe potęgi naftowe, takie jak BP Plc, Shell Plc i Exxon Mobil Corp., wycofują się z Rosji, a kupujący unikają ropy z tego kraju, ponieważ muszą liczyć się z karami finansowymi i gwałtownie rosnącymi kosztami transportu. W rezultacie na światowym rynku panuje obecnie chaos, a rosyjskie niechciane odmiany ropy naftowej wykazują znaczne dyskonto względem ropy Brent.Po rekordowo krótkim spotkaniu w środę, OPEC+ zdecydowała się na zatwierdzenie kolejnego nieosiągalnego zwiększenia produkcji o 400 000 b/d w kwietniu. Jak się okazało, spotkanie to miało na celu raczej utrzymanie stabilności OPEC+ niż rynku ropy, ponieważ z premedytacją nie poruszono na nim kwestii wojny na Ukrainie ani rosyjskich sankcji.- Podkreśla to, że grupa stąpa teraz po bardzo kruchym lodzie, być może również ze względu na fakt, iż dostępny zestaw narzędzi, czyli rezerwy produkcyjne, jest bliski wyczerpania. W perspektywie krótkoterminowej, ponieważ na horyzoncie nie widać żadnego rozwiązania, cena może wzrosnąć do poziomu, który zabije popyt. Z drugiej strony, pokojowe porozumienie może zniwelować znaczną część zysków z ostatnich dziesięciu dni - wskazuje Ole Hansen.Cena gazu w Europie wzrosła na krótko do poziomu 200 EUR/MWh, a przy obecnych cenach ponad dziesięciokrotnie przekraczających średnią długoterminową osiągnęła poziom, który zapoczątkuje spadek popytu ze strony najbardziej energochłonnych gałęzi przemysłu, co w rezultacie doprowadzi do osłabienia wzrostu gospodarczego i do wzrostu inflacji.Największą ofiarą tych okoliczności był kontrakt terminowy na emisję dwutlenku węgla ICE, który spadł o jedną trzecią ze szczytowego poziomu z lutego. Chociaż głównym bodźcem były sygnały wskazujące na spadek popytu na kompensację emisji CO2, tempo i głębokość sprzedaży dodatkowo napędzane były przez spekulantów uciekających z inwestycji do niedawna uważanej za bezpieczną, ponieważ w miarę zaostrzania przez polityków UE polityki w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi ceny stale rosły.Ceny węgla wzrosły ponad dwukrotnie od początku roku, ponieważ Europa, Japonia i Korea Południowa szukają alternatywnych dostawców dla rosyjskiego węgla, a producenci energii poszukują zamienników rosyjskiego gazu. Ponadto produkcja węgla napotyka problemy również w innych regionach, takie jak brak siły roboczej w Chinach i Mongolii, powodzie w australijskich regionach górniczych, a styczniowy zakaz eksportu z Indonezji dodatkowo przyczynia się do ograniczenia podaży.Ceny pszenicy w Chicago poszybowały do nowego, najwyższego od 14 lat poziomu, podczas gdy paryski kontrakt na przemiałową pszenicę wysokobiałkową ustanawia dzienne rekordy, których kulminacją był piątkowy skok do 385 euro/t, około 30 proc. powyżej dotychczasowego rekordu z 2008 r. Ukraina i Rosja eksportują 29 proc. światowej pszenicy, głównie przez Morze Czarne - szlak, który został zamknięty po atakach na statki towarowe w pobliżu Odessy.Z punktu widzenia światowego bezpieczeństwa w zakresie żywności jest to bardzo poważny problem, ponieważ pszenica wraz z ryżem stanowią dwa najważniejsze artykuły żywnościowe. Wśród dziesięciu największych importerów pszenicy na świecie znajduje się kilka krajów rozwijających się, od Egiptu i Turcji po Indonezję i Algierię, czyli wszystkie te kraje, w których rosnące koszty żywności będą miały wyjątkowo negatywne skutki.Złoto i srebro osiągnęły najwyższe tygodniowe ceny na zamknięciu od listopada, a popyt na nie napędzany był zapotrzebowaniem na bezpieczne inwestycje, nie tylko ze względu na inwazję Rosji, ale także w ramach zabezpieczenia przed inflacją, która mocno przyspieszyła ze względu na dynamicznie rosnące ceny surowców oraz perspektywę nadchodzącego pogorszenia koniunktury. Prezes Rezerwy Federalnej Powell potwierdził, że bank centralny zamierza rozpocząć w tym miesiącu serię podwyżek stóp procentowych w celu ograniczenia inflacji, która jest najwyższa od lat 80. Rynek zlekceważył jednak te informacje, ponieważ rosyjska agresja może zmusić Fed do przyjęcia bardziej ostrożnego podejścia.Realne rentowności dziesięcioletnich obligacji amerykańskich spadły do poziomu -0,9 proc., najniższego od początku stycznia, w odpowiedzi na rosnące oczekiwania inflacyjne i popyt na bezpieczne inwestycje, który równocześnie obniżył rentowności nominalne.- Poza trudną do oszacowania premią za ryzyko geopolityczne obecną na rynku, podtrzymujemy pozytywną prognozę w przekonaniu, że inflacja pozostanie na wysokim poziomie, a banki centralne mogą mieć trudności z wystarczająco mocnym hamowaniem w obliczu ryzyka spowolnienia gospodarczego - wskazuje Ole Hansen. - Naszym zdaniem kryzys rosyjsko-ukraiński będzie w dalszym ciągu wspierał perspektywę wzrostu cen metali szlachetnych, nie tylko ze względu na potencjalną krótkoterminową ofertę „bezpiecznej przystani”, która będzie ulegać zmianom, ale przede wszystkim ze względu na to, co to napięcie będzie oznaczać dla inflacji (wzrost), wzrostu gospodarczego (spadek) i oczekiwań dotyczących podwyżek stóp przez banki centralne (mniejsza częstotliwość) - dodaje.Kawa arabica, która ostatnio odnotowywała doskonałe wyniki, spadła do najniższego poziomu od listopada, a fundusze hedgingowe dokonały częściowej reorganizacji swoich portfeli w reakcji na wspomniane zakłócenia na wszystkich rynkach.Podczas gdy perspektywy ograniczonej podaży z Brazylii nie uległy poprawie, prognozy dla popytu uległy pogorszeniu, ponieważ brazylijscy eksporterzy anulowali kontrakty z Rosją i Ukrainą, co zwiększyło dostępność kawy w innych krajach. W efekcie obserwujemy niewielki wzrost zapasów monitorowanych przez ICE, co jeszcze bardziej - na razie - łagodzi obawy dotyczące wyczerpania rezerw.