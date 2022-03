Wojna i sankcje zostawią trwałe ślady w gospodarce

Zarówno świat, jak i Polska mogą funkcjonować bez Rosji, ale Rosja bez świata już nie. Natomiast sankcje odczujemy bardziej niż inne kraje – uważa prof. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Duża liczba uchodźców z Ukrainy to problem, ale może być też - jego zdaniem - ważnym impulsem dla polskiej gospodarki.

Studenci i naukowcy mile widziani, ale są pytania

- Na razie przedsiębiorcy starają się wspierać tych Ukraińców, których u siebie mają, wspierać ich rodziny i znajomych na tyle, na ile mogą. I to jest takie działanie bardziej humanitarne niż strategiczne. Natomiast myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy będziemy się zastanawiali, jakie warunki pracy stworzyć, jak przeszkolić tych ludzi i którzy z nich będą mogli na dłużej zostać i wdrożyć się w procesy rozwoju polskich przedsiębiorstw - wyjaśnia Andrzej Kaleta.Prof. Kaleta uważa, że nie należy zatrudniać przybyszy z Ukrainy poniżej ich kwalifikacji, aby dać im "jakąkolwiek pracę". – To nie jest ta droga – mówi. – Trzeba od razu szukać możliwości wkomponowania tych ludzi w te zawody, do których mają kwalifikacje.Zdaniem rektora przedsiębiorcy, myśląc o rozwoju, powinni omijać Rosję. Współpraca będzie zamrożona, o ile nie docelowo zlikwidowana.- Widzimy, że światowe firmy, takie jak Ikea, wycofują się i to nie jest tylko gest, lecz działanie o dalekosiężnych konsekwencjach. Tutaj trzeba będzie szukać nowych rozwiązań i innych rynków - mówi.Prof. Andrzej Kaleta odniósł się również do zagwarantowanej specustawą o uchodźcach z Ukrainy kwestii przyjmowania przez polskie uczelnie studentów ukraińskich i pracowników naukowych.Podkreślił, że Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest na to gotowy. Uniwersytet jest atrakcyjnym miejscem pracy i studiowania dla studentów z Ukrainy i już teraz jest ich ponad 200, czyli więcej niż na innych wrocławskich uczelniach. W tej chwili ta sytuacja się radykalnie zmienia, ponieważ pojawia się coraz więcej zapytań o możliwości studiowania.- Część studentów - nawet z tych renomowanych uczelni kijowskich, ukraińskich - zaczyna się dopytywać, czy mogliby się przenieść do nas, na II, III rok, czy też w ogóle podjąć studia. Jest jeszcze za wcześnie, żeby oszacować skalę, bo wydaje mi się, że większość osób myśli teraz bardziej o takich sprawach, jak wojna, przetrwanie, niż kontynuowanie studiów, natomiast my się spodziewamy, że ten ruch będzie, czyli pojawi się nie te 200 osób, które już mamy, ale być może drugie 200 albo i 1000 osób - mówi.Podkreśla przy tym, że z przyjmowaniem studentów wiążą się liczne pytania, na które uczelnie nie mają jeszcze jasnych odpowiedzi.- Nie mamy wytycznych z ministerstwa, co do akceptacji wyników studentów ukraińskich, co do przyjmowania tych studentów od strony formalnej. Tutaj też powinny się pojawić jakieś "specrozwiązania", które pokażą, co można robić na uczelniach publicznych, a czego nie. Za tym pojawiają się też problemy finansowe - wylicza prof. Kaleta.Zaznacza, że jeśli uczelnie mają pomóc tym młodym ludziom, dać im dyplomy, za którymi będzie szła jakość, to trzeba im stworzyć warunki do studiowania, wkomponować ich w normalne funkcjonowanie uczelni.Uniwersytet przygotowuje się również na przyjęcia pracowników naukowych z Ukrainy. Jak podkreśla rektor, do uczelni jeszcze nie wpłynęło bezpośrednie zapytanie w tej sprawie, ale stworzenie im warunków do pracy też nie będzie łatwe. Bo w tym wypadku chodzi o wkomponowanie pracowników - adiunktów czy profesorów ukraińskich - w pracę uczelni, w system jej funkcjonowania. - To wymaga przemyślenia, żeby nie działać ad hoc - podkreśla rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.