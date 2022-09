Wojna, klimat i drożyzna. Jasne pełne walczy z kryzysami

Mamy obecnie do czynienia z ogromną kumulacją ryzyka w biznesie. Lawinowo rosną koszty, zwłaszcza ceny energii i gazu - mówi w rozmowie z WNP.PL dyr. ds. zakupów Grupy Żywiec Karolina Tarnawska.

Jaka jest obecnie dostępność głównych surowców niezbędnych do produkcji, czyli jęczmienia browarnego i pszenicy oraz różnych odmian słodów i chmielu? Co zrobiła susza, a co dodała agresja na Ukrainę?

Karolina Tarnawska: Mamy do czynienia z bezprecedensową kumulacją czynników ryzyka, która stawia zupełnie nowe wyzwania. Kiedy już łańcuchy dostaw stopniowo zaczęły się odbudowywać po pandemii, wybuchła wojna, ponownie destabilizując rynek surowców.

Jak wiadomo, Ukraina jest największym producentem rolnym w Europie i niepewność oraz blokady dostaw z tego kraju pogłębiły cenową rewolucję na rynkach zbóż. To dodatkowe obciążenie obok dostrzegalnych, przyspieszonych zmian klimatycznych, których efektem jest susza wpływająca na urodzajność zbiorów oraz jakość zbóż.

W takich okolicznościach dział zakupów nieustannie musi analizować ryzyka i rekomendować podejmowanie decyzji, często z dnia na dzień. Właśnie teraz procentują długoletnie kontakty z dostawcami. Zarządzanie ryzykiem pozwoliło nam zabezpieczyć odpowiednią ilość surowców, tak aby możliwe było zrealizowanie planów produkcyjnych na cały sezon. Mogę zapewnić, że w obecnej sytuacji nie jest to wcale łatwa rzecz.

Niezależnie od wpływu wojny na Ukrainie, coraz wyraźniej widzimy skutki zmian klimatu i ich wpływ na naszą branżę. Dotychczas dominującym zbożem uprawianym w Polsce była pszenica i jęczmień. Jednak w ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost areału upraw kukurydzy oraz, ku zdziwieniu wielu z nas, soi.

Wspominam o tym, aby unaocznić, jakie zmiany w rolnictwie dokonują się na naszych oczach. Wydaje się, że rozwój zrównoważonego rolnictwa może być odpowiedzią na tego typu wyzwania. W Grupie Żywiec od lat staramy się inwestować z jednej strony we własne inicjatywy redukujące emisje CO2, a z drugiej blisko współpracujemy z rolnikami, aby dostarczyć im wiedzę i wskazać mechanizmy do rozwoju zrównoważonego rolnictwa, bardziej odpornego na ryzyka klimatyczne.

Jak zakupy energii po wyższych cenach wpływają na efektywność biznesu?

- Spośród wszystkich kosztów produkcji najbardziej odczuwamy właśnie wzrost kosztów energii i gazu ziemnego. Ma to bezpośrednie przełożenie na rentowność biznesu, co jest widoczne w publikowanych przez nas sprawozdaniach finansowych. Nasze przychody rosną pod wpływem wzrostu cen, ale koszty rosną jeszcze szybciej. Bardzo trudno jest zminimalizować negatywny skutek w krótkim okresie.

Mam nadzieję, że obecna sytuacja przyspieszy na świecie transformację w kierunku odnawialnych źródeł energii. Rozwiązania dotyczące OZE są nie tylko zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju, ale zwyczajnie inwestycje w nie mają teraz już krótszy okres zwrotu.

- My w Grupie Żywiec od dawna zwiększamy udział OZE w naszym tak zwanym miksie energetycznym. Energię elektryczną kupujemy już w 100 procentach zieloną. Wyzwaniem natomiast pozostaje energia cieplna wykorzystywana do warzenia piwa. Potrzebna jest para, a tej nie da się przesłać na duże odległości. W naszych browarach mamy już podczyszczalnie ścieków, w których produkujemy własny biogaz, ale to jeszcze za mało, żeby pokryć wszystkie nasze potrzeby. Pracujemy nad kolejnymi inwestycjami, ale wymagają one bardzo dużych nakładów i potrzebny jest czas, kiedy taka inwestycja zacznie przynosić realny efekt.

A jak przedstawia się sytuacja z gazem ziemnym?

- Wszyscy żyjemy dziś w dużej niepewności, jeśli chodzi nie tylko o cenę gazu, ale przede wszystkim jego dostępność. Nadzieją napawa fakt, że w Polsce mamy zdywersyfikowane źródła dostaw, jednakże ryzyko pozostaje nadal duże. Jak każda odpowiedzialna firma, staramy się przewidzieć skutki braku gazu i bierzemy pod uwagę różne scenariusze, wszystkie ewentualności, łącznie z tymi najbardziej pesymistycznymi, że gazu może w pewnym momencie zabraknąć.

W przypadku przemysłu browarniczego gaz odgrywa dużą rolę nie tylko przy produkcji piwa, ale kluczowa jest jego dostępność dla producentów butelek szklanych i słodu, który stanowi główny składnik naszych produktów.

Hutnictwo szkła to przemysł wysoce energochłonny, który w oczywisty sposób odczuwa wzrost kosztów energii. Jeśli do tego dodamy ceny gazu, to w naturalny sposób przekłada się to na wzrost cen butelek. W przypadku butelki zwrotnej, która obecnie nie jest preferowanym rodzajem opakowania dla naszych konsumentów, ważna jest tak zwana opłacalność rotacji. Im więcej razy butelka krąży między browarem a konsumentem, tym bardziej mamy do czynienia z poprawą efektywności jej wykorzystania, a co za tym idzie optymalizacją kosztową.

Niestety, poprawa efektywności wykorzystania butelki zwrotnej stanowi pewnego rodzaju wyzwanie, gdyż jest to jedno z podstawowych opakowań dedykowanych dla piw z grupy lagerów, a sprzedaż ich wykazuje trend spadkowy. Rośnie natomiast udział piw smakowych, które na rynek trafiają w opakowaniach bezzwrotnych, których koszt rośnie bezprecedensowo.

Opakowania zwrotne są szansą na ograniczenie zużycia gazu do produkcji butelek

Naszą ambicją w Grupie Żywiec jest tworzenie takich rozwiązań i warunków, żeby nasi konsumenci nie mieli żadnych barier powstrzymujących ich przed ponownym przynoszeniem butelek do sklepów, żeby sam akt oddania butelki zwrotnej był wygodny i nie kreował żadnych wyzwań dla naszych konsumentów.

Sama wysokość kaucji wydaje się sprawą do osobnego rozstrzygnięcia. Czekamy na najnowszą wersję projektu systemu kaucyjnego, od którego zależało będzie, jak bardzo przyczyni się on do poprawy obrotu opakowań, choćby ze względu na wyeliminowanie z obiegu słynnego paragonu sklepowego.

A potencjalne problemy z zaopatrzeniem w CO2?

- Większość naszych browarów jest wyposażona w technologię odzysku CO2, dzięki czemu jesteśmy w dużej mierze samowystarczalni w kwestii zaopatrzenia w ten gaz.

Jeden z naszych browarów chwilowo przestał otrzymywać dwutlenek węgla od dostawcy. Biorąc jednak pod uwagę proces planowania naszej produkcji, wysokość zapasów i moce produkcyjne w naszych browarach, nie spodziewamy się obecnie żadnych zakłóceń w realizacji dostaw. Niemniej jednak, jako członek Związku "Browary Polskie", wsparliśmy apel całej branży spożywczej - skierowany do premiera - o szybkie rozwiązanie tej trudnej sytuacji. Szczęśliwie pojawiła się informacja, że Anwil wznawia produkcję nawozów, co daje nadzieję na rozwiązanie problemu.

