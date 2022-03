Wojna kosztuje. Miliardowe straty polskich firm

Konflikt Rosja-Ukraina będzie kosztowny dla polskich firm i naszej gospodarki. Nikt nie podejmuje się szacowania strat - konsekwencje finansowe są w tej chwili trudne do wyliczenia. Większość firm prowadzących wymianę handlową z Rosją i Ukrainą spodziewa się całkowitego wstrzymania aktywności na tych rynkach przez kolejne miesiące, a może nawet lata.

Setki milionów po stronie strat

Towar został w strefie wojny

Skutki konfliktu dotkną wszystkich. Potrzeba tarcza

LPP do tej pory posiadało na terenie Rosji prawie 500 sklepów różnych marek, między innymi Reserved, Cropp, House, Sinsay, Mohito plus centrum dystrybucyjne. Placówki są zamknięte od początku marca, a towar zalega na półkach. Nawet jeśli część kolekcji uda się wywieźć, to ich sprzedaż będzie oznaczała dodatkową stratę dla spółki. Te aktywa wpisano w straty, wyliczając ich wartość na 250 milionów złotych, ale to nie są jeszcze wszystkie koszty.Otwarte pozostaje pytanie, co będzie dalej? Na rynku ukraińskim także dokonano odpisów na 270 milionów złotych. Chociaż wznowiono w kilku placówkach działalność handlową, to trzeba mieć świadomość, że ukraińska hrywna faktycznie przestała być wymienialną walutą.Grupa Amica wstrzymała w swoich zakładach produkcję sprzętu gospodarstwa domowego na rynek rosyjski. Rynek wschodni w przychodach szacowanych na 3,2 miliarda złotych stanowił o 15,8 procentach przychodów. Można spodziewać się, że utracone przychody w 2022, z racji nałożonych sankcji na wymianę handlową, wyniosą około 300 milionów złotych. Dopóki nie zostanie uchylony zakaz dostępu lokalnych banków do systemu międzynarodowych transferów, handel może być trwale nierentowny.Asbis prowadził w Rosji i w Ukrainie sprzedaż produktów znanych marek, takich jak HP, Intel, Logitech, AMD. Dla spółki te rynki były podstawowymi w generowaniu przychodów. W 2021 roku przychody wyniosły 3,08 miliarda dolarów, z tego w Rosji wygenerowano 576 milionów dolarów, co daje 2,5 miliarda złotych, a w Ukrainie 475 milionów dolarów i 2 miliardy złotych. Średnia marża na sprzedaży wynosiła około 5 procent. Oznacza to utratę zysku na poziomie 230 milionów złotych.- Należności z tytułu dostaw i usług w Rosji oraz w Ukrainie są w większości zabezpieczone polisami ubezpieczeniowymi kredytu lub innymi instrumentami, a ryzyko walutowe praktycznie dla nas nie istnieje, ponieważ mamy te pozycje zabezpieczone. Gdyby wszyscy dłużnicy odmówili lub nie mogli wypełnić swoich zobowiązań, to nasza maksymalna ekspozycja, maksymalne należności, które byłyby wówczas narażone, to kwota do 50 milionów dolarów - mówi cytowany w komunikacie prezes Asbis Costas Tzimalis.CCC ma na terenie Rosji 39 sklepów, które stanowią o 1,5 proc. przychodów. Od miesiąca placówki są nieczynne. To oznacza, że ponad 230 milionów złotych może zostać w pierwszym kwartale tego roku dodatkowo wpisanych w straty.PZU poinformowała już o sytuacji spółki zależnej działającej na Ukrainie. Grupa działa tam od 2005 roku poprzez spółkę zależną, dysponującą około setką placówek. Składka ubezpieczenia zebrana z tego rynku stanowiła zaledwie 1,3 procent portfela, a aktywa 0,17 procent. Przekłada się jednak na znaczące kwoty, ponieważ suma aktywów ubezpieczyciela wynosi 343,3 miliarda złotych. Owe 0,17 proc. oznacza 400 milionów złotych.Getin Noble Bank był już na ostatniej prostej do finalizacji transakcji sprzedaży swojej działalności bankowej na Ukrainie. Wstępne umowy zostały już podpisane i do wejścia w życie brakowało zgód ukraińskiego banku centralnego i komisji bankowej. Rosyjska agresja pokrzyżowała te plany. Zamiast kilkuset milionów złotych przychodów z tytułu sprzedaży, konieczne będzie utworzenie rezerw na te aktywa.Grupa Azoty przekazała akcjonariuszom informację, że w 2021 roku udział sprzedaży – głównie nawozów sztucznych – w Ukrainie stanowił 2,2 procent skonsolidowanych przychodów. Sprzedaż w Rosji i w Białorusi to było około 1 proc. Obecnie w obliczu międzynarodowych sankcji handel z rosyjskimi i białoruskimi partnerami został wstrzymany.Przychody Grupy Azoty po trzech kwartałach minionego roku wyniosły 10,41 miliarda złotych, więc jeśli zliczymy procentowe udziały, to mowa jest o utracie przychodów na poziomie 470-480 milionów złotych. Dodatkowo może się pojawić ryzyko dostaw propylenu i soli potasowej oraz problemy z dostępnością surowców.Relpol w minionym roku sprzedawał do Rosji i na Białoruś przekaźniki za 7,6 miliona złotych, a do Ukrainy za 2,4 miliony. Nowym problemem stała się konieczność przeniesienia produkcji z ukraińskiego zakładu do nowych hal w Żarach. Zakład DP Relpol Altera na Ukrainie, ze względu na wojnę, wstrzymał produkcję.Polscy producenci i firmy handlowe działające w Rosji mają ogromne problemy z odzyskaniem należności, dostarczony towar praktycznie można spisać na straty, a lokalne spółki nie są w stanie wykonywać swoich statutowych obowiązków. Na liście potencjalnie poszkodowanych są setki firm sprzedających słodycze, rajstopy, kosmetyki, przyprawy, części samochodowe, ale także ciężarówki z fabryki MAN Trucks czy elementy hydrauliczne z Georytu.Problemy będą mieli polscy producenci wędlin i mięsa, którzy mają własne zakłady na terenie Rosji. Niektórzy – chcąc obejść sankcje – zainwestowali w przetwórstwo na Białorusi z założeniem, że gotowe produkty będą trafiać do rosyjskich klientów.Rząd planuje przyjęcie specjalnej tarczy, która ma pomóc firmom, które ucierpiały na sankcjach wymierzonych w handel z Rosją. Dobrze byłoby, gdyby założenia legislacyjne były jak najszybciej opublikowane. Trudno ocenić dziś wielkość potencjalnych strat, ale można sądzić, że będą liczone w miliardach złotych.



BIG InfoMonitor przeprowadziło sondę wśród polskich firm. Wynika z niej, że aż 56 proc. uważa, iż nie uniknie negatywnych skutków konfliktu Rosja-Ukraina. Wojny boją się nawet podmioty bardzo pośrednio powiązane z wymianą gospodarczą ze Wschodem.