Wojna na Ukrainie obniży tempo wzrostu PKB w Czechach, Rumunii i na Węgrzech

Wojna na Ukrainie doprowadzi do obniżenia tempa wzrostu PKB w Czechach, Rumunii i na Węgrzech ze względu na spadek eksportu do Rosji i na Białoruś i Ukrainę oraz zaburzenia w łańcuchach dostaw – wynika z poniedziałkowego komentarza banku Credit Agricole.

W poniedziałkowym komentarzu banku Credit Agricole ekonomiści tego banku przedstawili prognozę sytuacji gospodarczej na Węgrzech oraz w Czechach i Rumunii. Z komentarza wynika, że jednym ze skutków napaści Rosji na Ukrainę będzie spadek eksportu z Czech, Węgier i Rumunii do Rosji i Białorusi oraz na Ukrainę.

"Negatywny wpływ tego zjawiska na PKB będzie najsilniejszy w przypadku Czech i Węgier, w przypadku których eksport towarów do wspomnianych wyżej trzech krajów stanowi odpowiednio 2,4 proc. i 3,1 proc. PKB. Z kolei, ekspozycja Rumunii na te kierunki jest ograniczona - w jej wypadku eksport stanowi tylko 0,7 proc. PKB. Negatywny wpływ zmniejszenia eksportu będzie częściowo ograniczany przez spowolnienie importu oraz reorientację geograficzną eksportu. Podwyższona niepewność dotycząca dalszego przebiegu wojny w Ukrainie będzie oddziaływała w kierunku spowolnienia wzrostu inwestycji" - podano w poniedziałkowym komentarzu banku Credit Agricole.

Wskazano w nim, że napaść Rosji na Ukrainę odbije się także na podaży, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej, w której Ukraina i Rosja są kluczowymi ogniwami w łańcuchach dostaw w ramach branży motoryzacyjnej. Odpowiadają one za dużą część dostaw m.in. wiązek przewodów, ksenonu i neonu (gazów wykorzystywanych w produkcji półprzewodników), palladu (produkcja katalizatorów) oraz niklu (zabezpieczenie antykorozyjne karoserii i produkcja akumulatorów). Ponadto, wojna w Ukrainie utrudnia transport niektórych komponentów z Chin (dostarczanych koleją) wykorzystywanych w fabrykach na Węgrzech.

"W rezultacie część koncernów już ograniczyła produkcję - np. Skoda w Czechach, Mercedes na Węgrzech. Uważamy, że wspomniane powyżej problemy będą narastać w kolejnych miesiącach. Jednocześnie znaczenie branży motoryzacyjnej jest dużo większe w gospodarkach krajów EŚW-3 niż w Polsce. W Polsce sektor ten odpowiada za ok. 12 proc. produkcji przetwórstwa, podczas gdy w krajach EŚW-3 udział ten wynosi ok. 25 proc. Podobnie w przypadku tworzenia wartości dodanej, udział branży motoryzacyjnej w Czechach i na Węgrzech stanowi ok. 4-5 proc., w Rumunii 2,5 proc., a w Polsce tylko 1,6 proc." - dodano w komentarzu Credit Agricole.

Stwierdzono w nim, że zakłócenia w łańcuchach dostaw będą oddziaływały w kierunku silniejszego spowolnienia wzrostu produkcji w Rumunii, Czechach i na Węgrzech niż w Polsce. Według prognoz banku, średnioroczna dynamika PKB wyniesie w 2022 r. 1,6 proc. w Czechach, 3,9 proc. w Rumunii i 2,0 proc. na Węgrzech. Ale wraz z oczekiwaną przez Credit Agricole deeskalacją sytuacja na Ukrainie w II kw. tego roku, w II poł. br. negatywny wpływ podwyższonej niepewności na konsumpcję i inwestycje będzie wygasał. Dodatkowo, dynamika PKB w 2023 r. będzie wspierana przez efekty niskiej bazy z 2022 r. W rezultacie bank spodziewa się, że tempo wzrostu PKB w 2023 r. wyniesie 3,5 proc. w Czechach i na Węgrzech oraz 4,5 proc. w Rumunii.

Według komentarza Credit Agricole, perspektywy inflacyjne wyglądają podobnie we wszystkich krajach regionu. Obecnie inflacja w każdym z nich kształtuje się znacząco powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego banku centralnego. Działania osłonowe rządu w Czechach i Rumunii są skoncentrowane głównie w obszarze rekompensat pieniężnych dla gospodarstw domowych. Z kolei na Węgrzech rząd zdecydował się m.in. na zamrożenie cen paliw i niektórych produktów żywnościowych.

"Z tego względu inflacja na Węgrzech jest obecnie niższa niż w Rumunii i Czechach. Podwyższona inflacja utrzyma się w krajach EŚW-3 na podwyższonym poziomie przez większość br., m.in. z uwagi na proinflacyjny wpływ wojny w Ukrainie. Tym samym oczekujemy, że średniorocznie inflacja wyniesie 8,9 proc. w Czechach, 7 proc. na Węgrzech i 3,8 proc. w Rumunii. W 2023 r. wraz z wygasaniem wspomnianych wyżej efektów oraz antyinflacyjny wpływ zacieśniania polityki pieniężnej, inflacja obniży się do 3,5 proc. r/r w Czechach, 3,9 proc. na Węgrzech i 4,0 proc. w Rumunii" - stwierdzono w komentarzu Credit Agricole.

