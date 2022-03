Wojna na Ukrainie położy kres globalizacji

Larry Fink, założyciel największego funduszu na świecie - BlackRock - zarządzającego aktywami o wartości ponad 10 bilionów dolarów uważa, że wojna na Ukrainie skłoni firmy do odejścia od trendów globalizacyjnych.

- Inwazja Rosji na Ukrainę przekształci światową gospodarkę, skłaniając firmy do wycofywania się ze swoich globalnych łańcuchów dostaw i skupienia się na bardziej regionalnej aktywności - ostrzega założyciel i dyrektor generalny funduszu inwestycyjnego BlackRock, Larry Fink.



- Rosyjska inwazja na Ukrainę położyła kres globalizacji, której doświadczyliśmy w ciągu ostatnich trzech dekad - napisał Fink w swoim corocznym liście do akcjonariuszy BlackRock.



Fink przewiduje, że firmy i rządy będą bardziej krytycznie patrzeć na swoją zależność od innych krajów. Jego zdaniem może to prowadzić wiele firm do większej liczby operacji w regionie, co skutkować będzie szybszym wycofywaniem się z niektórych krajów i ograniczeniem globalizacji.



W jego opinii reorientacja łańcuchów dostaw na światową skalę będzie z natury rzeczy proinflacyjna.



Czytaj też: Inflacja w Wielkiej Brytanii jest najwyższa od 30 lat. A to nie koniec cenowych rekordów



W kontekście rozwijającego się kryzysu energetycznego Fink opowiedział się za tym, aby firmy, w które inwestuje jego fundusz, robiły więcej w celu przeciwdziałania zmianom klimatu. Przewiduje on, że rosyjska inwazja wpłynie w długim terminie na przyspieszenie przejścia na energetykę opartą na odnawialnych źródłach.



- Początkowo poszukiwanie alternatyw dla rosyjskiej ropy i gazu ziemnego spowolni postęp świata w kierunku osiągnięcia zerowej emisji. W dłuższej perspektywie uważam jednak, że ostatnie wydarzenia faktycznie przyspieszą przejście w kierunku bardziej ekologicznych źródeł energii, ponieważ wyższe ceny paliw kopalnych sprawią, że coraz szersza gama odnawialnych źródeł energii będzie konkurencyjna finansowo – napisał Larry Fink.



BlackRock to największa firma inwestycyjna na świecie. Zarządza aktywami o wartości około 10 bilionów dolarów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl