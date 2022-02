Wojna oznacza dalszy wzrost inflacji w Polsce

O napięciach wokół Ukrainy mówiło się od tygodni, jednak chyba nikt nie spodziewał się najczarniejszego scenariusza. Dlatego na rynkach pojawiła się spora dynamika, a inwestorzy indywidualni, jak i zwykli posiadacze kapitału, masowo ruszyli po złoto fizyczne – zwraca uwagę Michał Tekliński, dyrektor ds. rynków międzynarodowych w Grupie Goldenmark.

Czytaj też: Bank Rosji walczy o rubla Osobną kwestią jest wojna informacyjna oraz działania na froncie cyberwojny. Przykładem tego pierwszego mogą być fake newsy oraz panika, która wybuchła w Polsce wokół paliw i gotówki – w czwartek i piątek ludzie masowo ustawiali się pod bankomatami i stacjami paliw wierząc, że gotówki i paliwa może zabraknąć.W efekcie ceny paliw zostały lokalnie wywindowane, nawet do 9,99 zł za litr, a niektóre staje zaczęły wprowadzać limity paliwa, które można jednorazowo zatankować. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział natychmiastowe rozwiązywanie umów ze stacjami, które będą manipulowały cenami paliwa.- Dlatego nie mniej istotnym aspektem uderzenia w Rosję może okazać się deklaracja haktywistów z grupy Anonymus, którzy ogłosili cyberwojnę przeciwko rosyjskiemu rządowi. Ofiarami ataków DDoS padły do tej pory strony rządowe, jak również narzędzia dezinformacji i propagandy, jak serwis Russia Today, Com2Com, PPT-Teleport Moscow, RELCOM czy SOVAM – uważa Michał Tekliński i dodaje, że Anonymus dokonał także wielu innych ataków.- Zhakowane zostały rządowe stacje telewizyjne, w których puszczany był hymn Ukrainy oraz filmy pokazujące sytuację na Ukrainie. Hakerzy wykradli także 200 GB maili z białoruskiej firmy produkującej broń. „Wkrótce poczujesz gniew hakerów z całego świata. Twoje sekrety nie są bezpieczne” – tak brzmiały słowa, jakie haktywiści Anonymus skierowali do Władimira Putina – wskazuje analityk.Zdaniem Michała Teklińskiego bezpośrednie zagrożenie militarne dla Polski na dziś jest mało prawdopodobne, choć nie ulega wątpliwości, że jeśli Rosja siłą wchłonie Ukrainę, poziom bezpieczeństwa naszego kraju drastycznie się obniży.- Już teraz widać, że w efekcie rosyjskiej agresji kapitał uciekał z giełdy moskiewskiej, ale i z GPW. Trudno w tej chwili szacować, jak sytuacja będzie się rozwijać w przyszłości, jednak jest oczywiste, że dla zagranicznego kapitału nasz region nie jest już tak bezpieczny, jak dawniej – twierdzi Michał Tekliński. - To, z czym będziemy się musieli zmierzyć się na pewno, i to już wkrótce, to fala uchodźców z Ukrainy, dla których Polska wydaje się pierwszym wyborem, przed Słowacją, Węgrami i Rumunią. Ogólny wzrost liczby obywateli Ukrainy przebywających w Polsce wpłynie na dalszy wzrost cen wynajmu mieszkań – dodaje.Jego zdaniem załamanie handlu z Rosją i Ukrainą o połowę, to ok. 1 proc. naszego PKB. - Jednak nasz kraj kupuje od Rosji węgiel, gaz i ropę. Abstrahując od faktu, że nasz rząd powinien przestać kupować te surowce od Rosji, ich cena najprawdopodobniej będzie wzrastać. Rosnące ceny surowców energetycznych przełożą się na wzrost cen energii, a w konsekwencji ogólny wzrost cen, czyli dalszą inflację – uważa przedstawiciel Goldenmarkt.