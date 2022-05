Wojna podbiła wyniki grupy TIM

Grupa kapitałowa TIM osiągnęła w pierwszym kwartale tego roku najlepsze w swojej historii wyniki, poprawiając przychody o połowę, a zyski co najmniej podwajając. Niepewność wywołana przez wybuch wojny w Ukrainie znacznie zwiększyła sprzedaż w marcu tego roku.

Skonsolidowane przychody grupy TIM wyniosły w pierwszym kwartale tego roku 410 mln zł.

Wynik EBITDA niemal się podwoił, sięgając 47,3 mln zł, a Zysk netto wzrósł do 31,2 mln zł.

Latem 2022 roku spółka chce wypłacić dywidendę w wysokości 1,20 zł brutto na akcję.

Skonsolidowane przychody grupy TIM wyniosły w pierwszym kwartale tego roku 410 mln zł, co oznacza wzrost o 49 proc. Wynik EBITDA niemal się podwoił (wzrost o 91,6 proc.), sięgając 47,3 mln zł. Znakomitą większość (70 proc.) swojego EBITDA grupa osiągnęła z działalności dystrybucyjnej, a pozostałe 21 proc. z usług logistycznych. Planowane przez logistyczną spółkę zależną 3LP inwestycje w mają skokowo zwiększyć skalę jej biznesu. Grupa odnotowała dodatnie przepływy finansowe w wysokości 28,9 mln zł wobec 9 mln zł w I kw. 2021 r. Zysk netto wzrósł jeszcze bardziej, bo o 131,9 proc. i wyniósł 31,2 mln zł.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży dystrybutora elektrotechniki TIM SA osiągnęły w pierwszym kwartale tego roku poziom 393,2 mln zł, tj. o 52,2 proc. wyższy niż rok wcześniej. – Do tego, że nasze miesięczne przychody przekraczają 100 milionów złotych zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Marzec 2022 r. przyniósł przebicie – i to znaczne – poziomu 150 milionów złotych – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA. Przychody w marcu wyniosły 175,5 mln zł, co oznacza wzrost o 64,8 proc. rok do roku.

Ponadprzeciętny marzec

Podczas czatu inwestorskiego Piotr Tokarczuk, członek zarządu TIM SA napisał, że ponadprzeciętny wzrost sprzedaży w marcu to wynik wojny w Ukrainie. - Pierwsze tygodnie po 24 lutego przebiegły pod znakiem niepewności klientów w zakresie dostępności produktów oraz ryzyka kolejnych wzrostów cen, co przełożyło się na zwiększony popyt i zaowocowało anomalią, jaką zaobserwowaliśmy w marcowych przychodach ze sprzedaży – dodaje Krzysztof Folta.

W pierwszym kwartale 2022 roku liczba nowych klientów, którzy założyli konta na TIM.PL, przekroczyła 7,5 tysiąca. - To o 40 proc. więcej niż w analogicznym kwartale 2021 roku i o 14 proc. więcej niż w ostatnim kwartale 2021 roku. Liczba klientów, którzy dokonali zakupów w pierwszym kwartale bieżącego roku, wyniosła ponad 31 tysięcy wobec 20 tysięcy rok wcześniej – wylicza Piotr Nosal, członek zarządu i dyrektor handlowy TIM SA.

W czasie czatu inwestorskiego Piotr Tokarczuk napisał, że przy takiej zmienności rynku trudno jest precyzyjnie szacować ewentualny wzrost klientów w przyszłości. - Zupełnym minimum dla na nas jest 10 proc. przyrost liczby nowych klientów natomiast będziemy dążyć do tego, aby utrzymywać tempo w okolicy 20 proc. – napisał Piotr Tokarczuk.

Dywidenda i nowa strategia

– Nasze parametry finansowe są na znakomitym poziomie, stąd rekomendacja Zarządu TIM-u w zakresie dywidendy za rok 2021. Proponujemy, by do 1,20 zł brutto na akcję, wypłaconych pod koniec 2021 roku, latem 2022 roku dołożyć kolejne 1,20 zł brutto na akcję. Jest to zgodne z polityką dywidendową, którą zaprezentowaliśmy wiosną 2021 roku – zapowiada Piotr Tokarczuk.

Już po zakończeniu I kw. 2022 r., bo na początku maja, Zarząd logistycznej spółki 3LP podjął decyzję o zawieszeniu oferty sprzedaży akcji spółki bez jednoczesnego ustalania nowego harmonogramu oferty. W czasie czatu inwestorskiego Piotr Tokarczuk wskazał na czwarty kwartał tego roku, jako czas, kiedy 3LP może debiutować na rynku, ale zastrzegł, że wszystko zależy od sytuacji na rynkach kapitałowych.

– Oczekujemy na stabilizację sytuacji rynkowej, która pozwoli nam wrócić do realizacji planów w zakresie IPO. Pragnę jednocześnie podkreślić, że zawieszenie oferty publicznej pozostaje bez wpływu na ambitne plany inwestycyjne 3LP na najbliższe lata. Mamy zagwarantowane środki na ich realizację – deklaruje Piotr Tokarczuk, sprawujący także funkcję członka rady nadzorczej 3LP SA.

W ciągu dwóch najbliższych lat 3LP ma zamiar zwiększyć całkowitą ilość zarządzanej powierzchni magazynowej z obecnych 80 000 do 240 000 mkw. W pierwszym kwartale przychody z logistyki wzrosły o 7 proc. W skali całego roku grupa spodziewa się dwucyfrowego wzrostu.

Zagraniczne plany grupy

Spółka chce także rozwijać się za granicą i na 2023 rok planuje wejście na rynek niemiecki. Podczas czatu inwestorskiego Piotr Nosal przypomniał, że działanie poza granicami Polski jest od dłuższego czasu w obszarze zainteresowań grupy TIM. - Bierzemy to również pod uwagę w projekcie zdefiniowania na nowo infrastruktury systemowej IT, nazwanego TIM 2.0. Jako że projekty technologiczne są projektami zajmującymi dużo czasu trudno jest określić precyzyjnie, kiedy na taką ekspansje będziemy gotowi – napisał Piotr Nosal.

W minionym tygodniu spółka TIM SA zaprezentowała nową strategię rozwoju do roku 2026 nazwaną: „Dostarczamy elektrotechnikę profesjonalistom”. Zakłada ona osiągnięcie na poziomie jednostkowym ponad 3 mld zł przychodów oraz EBITDA przekraczającej 250 mln zł. Nowa strategia opiera się na dalszym rozwoju platformy e-commerce B2B ze szczególnym ukierunkowaniem na potrzeby i oczekiwania profesjonalistów z branży elektrotechnicznej.

- Zmiana naszej struktury sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 roku i zwiększenie udziału klientów z segmentu „Instalator” jest też po części skutkiem podejścia firm wykonawczych do niestabilności rynku oraz rosnącej inflacji – wyjaśnia Piotr Nosal.

Na pytanie o planowane w najbliższych latach inwestycje Piotr Tokarczuk napisał: W TIM przewidujemy na kolejne 1,5 roku ok 20-25 mln zł na rozwój systemów IT, natomiast w 3LP w automatykę i wyposażenie hal magazynowych ok 80 mln do końca 2023 roku.

