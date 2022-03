Wojna spowolni wzrost i zwiększy inflację w Polsce

Z powodu wojny za wschodnią granicą wzrost PKB w Polsce będzie w tym roku niższy o 1 pkt. proc. i wyniesie 3,5 proc. - przewidują ekonomiści BNP Paribas. Inflacja w tym i przyszłym roku ma sięgać 10 proc.

Problemem mogą okazać się też surowce i komponenty. Rosja jest największym na świecie eksporterem palladu i jednym z głównych eksporterów aluminium, niklu i platyny. Wraz z Ukrainą, Rosja jest także znaczącym światowym eksporterem stali i wyrobów stalowych. Ewentualne zakłócenia w dostawach mogą wpłynąć na produkcję m. in. w branży motoryzacyjnej, budowlanej i elektronicznej.Na dziś nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób wojna na Ukrainie wpłynęłaby na kondycję tych branż i to nie tylko w skali Polski, ale i Europy. Jeżeli np. z powodu braku komponentów i objęcia embargiem rosyjskiego rynku niemiecka branża motoryzacyjna zmniejszy produkcję, poslcyy poddostawcy też z pewnością to odczują.Ekonomiści BNP Paribas zwracają też uwagę, że w najbliższych miesiącach jednym z podstawowych czynników napędzających inflację - poza surowcami energetycznymi - będzie żywność. Powodów jest klika. Po pierwsze Rosja i Ukraina odpowiadają za ok. 25 proc. światowego eksportu pszenicy. Potencjalny spadek podaży z tych dwóch krajów powoduje wzrost światowych cen pszenicy, comoże skutkować niepokojami społecznymi w krajach zależnych od importu (np. Afryka Północna, Bliski Wschód).Drugim czynnikiem są już drożejące mocno za sprawą rosnących cen gazu nawozy (to też będzie miało przełożenie na ceny żywności). A mogą być droższe - bo Rosja jest głównym światowym dostawcą głównego komponentu do ich produkcji - saletry amonowej (ponad 40 proc. światowego eksportu. Jeżeli wojna sprawi, że ta pula wypadnie z rynku (czy to za sprawą zachodnich sankcji, czy rosyjskiego odwetu) i ceny poszybują w niebo.Z drugiej strony, napływ uchodźców z Ukrainy powinien zwiększyć wydatki konsumpcyjne. Według ekonomistów Banku BNP Paribas koszt utrzymania się miliona osób w Polsce przez okres roku wyniósłby ponad 20 mld zł (około 1 proc. PKB). Szacunki mówią o możliwym przybyciu do Polski nawet kilku milionów osób z terenów wojennych.Tak duży napływ ludności ukraińskiej do Polski może oddziaływać także na rynek pracy i być wsparciem dla borykających się ze znalezieniem pracowników przedsiębiorstw, choć wiele zależy od tego, w jaki sposób i kiedy zakończy się wojna - tłumaczą analitycy. W krótkim terminie działania wojenne mogą jednak przyczynić się do zaostrzenia braków kadrowych.- Obywatele Ukrainy stanowią obecnie około 4 proc. pracujących w Polsce osób. W niektórych sektorach, jak np. w budownictwie, udział ten może jednak przekraczać nawet 10 proc. Po wybuchu wojny wiele osób wyjechało z Polski, aby bronić swojej ojczyzny. Powstałe wakaty trudno będzie zapełnić biorąc pod uwagę bardzo niską stopę bezrobocia - wyjaśnia Marcin Kujawski, starszy ekonomista Banku BNP Paribas.Na wzrost gospodarczy negatywnie w tym roku oddziaływać może też wzrost niepewności, zniechęcający firmy do inwestowania, a konsumentów do ponoszenia wydatków na dobra trwałe. Niepewność odzwierciedlona jest też na rynkach finansowych, chociażby w wyższych rentownościach polskich obligacji, które wynikają nie tylko z kontynuacji zacieśniania polityki pieniężnej, ale także wyższej premii za ryzyko - wskazują eksperci.