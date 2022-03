Wojna - szansę można wykorzystać lub nie

Wojna to strach, ból, krew, rozpacz i śmierć - nikt normalny jej nie chce. Pomagamy, wspieramy, nocujemy, leczymy, Ukraińcy nie mogą narzekać na Polaków. Bardzo ich szkoda - robimy, co trzeba. Pierwszy wojenny szok, mam wrażenie, już jednak minął - można porozmawiać o konsekwencjach nowej sytuacji dla Polski - pisze w felietonie Rafał Kerger, redaktor naczelny WNP.PL, PortalSamorzdowy.pl i PulsHR.pl.

W ciągu ostatnich dwóch dekad liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce zmalała niemal o 1,5 mln i aby się rozwijać, nowe siły są potrzebne. Dla przykładu w latach 2013-2018 Ukraińcy wypracowali 13 proc. wzrostu naszego PKB, legalnie przed wojną w Polsce pracowało ich 800 tys., a mieszkało 1,3 mln. Im więcej ich będzie, tym bardziej będą wpływać na gospodarkę i witalność naszego kraju.Wygląda na to, że polski rynek pracy jest dziś w stanie natychmiast skonsumować ponad 600 tys. dodatkowych pracowników, czyli jest bardzo chłonny. Analitycy z firmy Element i z Grant Thornton słusznie jednak zauważają, że ponieważ przeważająca część uchodźców to kobiety z dziećmi, tylko część z nich będzie planowała podjęcie w Polsce pracy. Co dalej? Wszystko zależy od sytuacji na froncie w Ukrainie i szans na pokój.Oczywiście więcej niż zastanawiające jest zestawienie dwóch informacji, że putinowskie bomby zabijają ukraińskie dzieci, ale rosyjski gaz nadal płynie do Europy, w tym także do naszych domów... Rząd, w osobach premiera Morawieckiego i minister klimatu Anny Moskwy, twierdzi, że możemy się odciąć od rosyjskich surowców (także ropy i węgla), choćby zaraz, ale decyzja musi zapaść dla całej Unii. To dziś niemożliwe, nie ma tu zgody. Niemcy (ale i parę innych krajów, np. Niderlandy) są przeciw obłożeniu rosyjskich surowców energetycznych embargiem; przeforsowały też to, że odcięcie od systemu SWIFT nie objęło tych banków, przez które płacimy Rosjanom za surowce. Zdaniem kanclerza Olafa Scholza taki krok zagroziłby bezpieczeństwu energetycznemu Europy.Polski rząd i Polacy mają inne zdanie na ten temat. Z sondażu United Surveys dla DGP wynika, że większość Polaków (67,8 proc.) opowiada się za rezygnacją z rosyjskich surowców i jest skłonna płacić wyższe rachunki oraz podatki w imię bezpieczeństwa (52,7 proc.). Przeciwne zdanie ma odpowiednio 19,9 oraz 42,8 proc. badanych.Do sprawy surowców można jednak podejść nieco bardziej pragmatycznie. Co prawda, nie mówimy tu jednym głosem z Niemcami, po pierwsze jednak - mamy po swojej stronie USA, które zapowiedziały rezygnację z rosyjskiej ropy niezależnie od decyzji Europy; ba, Joe Biden ma zaapelować o całkowite zakończenie "normalnych stosunków handlowych" z Rosją.Po drugie Rosjanie już zagrozili Europie odcięciem gazu z Nord Stream 1, który dziś pracuje na 100 proc. przepustowości. Niemcy to słyszą, analizują i wcale nie są zadowoleni... Obawy przed wstrzymaniem dostaw rosyjskiego gazu sprawiły, że w Berlinie, gdzie w rządzie zasiadają Zieloni, poważnie dyskutuje się o odłożeniu wycofywania się z węgla. Grzechem byłoby z tego nie skorzystać.To zresztą ten moment, gdy ostatecznie ("cynicznie", ale i racjonalnie) powinniśmy rozstrzygnąć, czy dojrzały sojusz z Niemcami (nawet pomimo niejednolitego stanowiska w kilku tematach), na pewno sprzyja naszemu bezpieczeństwu i gospodarce czy też nie... I - z drugiej strony - czy "nieostentacyjne" kibicowanie niemiecko-rosyjskim napięciom stwarza nam dobrą pespektywę... Przypomnijmy: zacieśniająca się komitywa niemiecko-rosyjska zawsze dla Polski kończyła się nieszczęśliwie (wie o tym nawet Wikipedia).Polska - wspólnie z Europą Środkowo-Wschodnią - to największy partner handlowy Niemiec. Dodatkowo duże międzynarodowe przedsiębiorstwa, w tym niemieckie – np. Volkswagen – wstrzymały działalność lub wycofały się z Rosji i uruchamiają produkcję w innych miejscach.Może zyskać na tym Polska – od wybuchu wojny na Ukrainie tylko w automotive pojawiło się ok. 2 tys. dodatkowych miejsc pracy, a sektorów, które będą zwiększać swoje moce produkcyjne w Polsce, może być więcej. Ocenili to eksperci Personnel Service i na pewno będziemy o tym rozmawiać podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w kwietniu, bo to nadzwyczaj ważne.Przywódcy Unii właśnie zakończyli nieformalne spotkanie w Wersalu. To może być historyczny moment - pod warunkiem, że nie został wykreowany wyłącznie ku pokrzepieniu serc Ukraińców.- Po pięciu godzinach gorących dyskusji liderzy UE zgodzili się co do eurointegracji Ukrainy. Proces się rozpoczął. Szybkie osiągnięcie tego zależeć będzie od nas i Ukraińców - ten bohaterski naród zasługuje na to, by wiedzieć, że jest mile widziany w Unii Europejskiej - przekazał prezydent Litwy, Gitanas Nauseda.Jeśli Ukraina przetrwa i znajdzie się w Unii Europejskiej, to będzie dziejowa szansa nie tylko dla Ukrainców, ale i dla naszego kapitału, firm, inwestycji. To m.in. korzyści z bliskich więzi handlowych w przemyśle wytwórczym oraz migracji wykwalifikowanej pracowników, co zmniejsza niedobory siły roboczej w budownictwie, przemyśle spożywczym, rolnictwie i sektorze wytwórczym - wynika z analizy profesora Timo Baasa z Uniwersytetu Duisburg-Essen. Udowodnił on, że korzyści z przystąpienia nowych państw do Unii Europejskiej w 2004 r. były wyższe niż wkład finansowy "starych państw" związany z integracją.Na koniec jeszcze jedno: na wojsku i strategiach frontowych się nie znam, ale wiele się mówi i pisze o tym, że Ukraina może wygrać wojnę z Rosją, a nawet że Rosję należy upokorzyć, żeby już nigdy nie miała imperialnych zapędów... Przestrzegałbym przed hurraoptymizmem. Dysproporcja sił - a zwłaszcza zasobów - jest duża, a pomoc militarna Zachodu - niezbyt rychliwa. Rosja może pokonać Ukrainę, Putin z Łukaszenką mogą przetestować wschodnią flankę NATO. Co to oznacza - wiadomo. Polska armia musi być gotowa. Realnie zagraża nam wojna. Koniec teatru.